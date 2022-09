Comment savoir quelle a été la toute première application sur votre smartphone

Utiliser l'historique d'achat pour trouver la première app installée. Une information qui pourrait être très surprenante.

Quel a été votre tout premier smartphone ? Pour ma part, il s’agissait de l’iPhone 3G, un téléphone sans caméra frontale, sans écran HD ni flash. Mais il pouvait faire tourner des applications… beaucoup d’applications. Comme le slogan le dit, “il y a une app pour ça”. Que vous soyez dans l’équipe iOS ou dans l’équipe Android, vous avez aujourd’hui très probablement un smartphone, ce qui signifie que, un jour il y a bien longtemps, vous avez téléchargé et installé votre toute première application. Mais laquelle était-ce ?

Utiliser l’historique d’achat pour trouver la première app installée

Il s’avère qu’il est très facile de remonter le temps et de voir quelle fut la première application que vous avez téléchargée – pour peu que vous n’ayez pas changé de compte entre temps, évidemment -. Sur iPhone, ouvrez l’App Store, tapotez sur votre profil dans le coin supérieur droit, choisissez “Achats” puis “Mes achats”. Sur Android, ouvrez le Play Store – qui fête ses 10 ans -, tapotez sur votre profil puis dirigez-vous dans “Paiements et abonnements” puis “Budget et historique” et enfin “Historique d’achat”.

Maintenant, commencez à faire défiler. Si vous avez votre Apple ID ou votre Compte Google depuis longtemps, vous avez probablement une très longue liste d’historique d’achats. Vous finirez par atteindre la fin de la vôtre et par savoir quelle a été la première installation que vous avez téléchargée et installée.

Une information qui pourrait être très surprenante

Vous risquez d’être surpris en voyant le nombre de vieilles applications qui sont encore disponibles au téléchargement. Ceci étant dit, vous ne verrez pas uniquement les apps qui sont toujours actives, du moins sur iOS. Si une application a disparu depuis lors, vous la verrez toujours dans votre liste, mais l’icône de téléchargement sera grisée, et si vous tapotez dessus, vous aurez une erreur de la part de l’App Store.

Alors, quelle fut votre toute première application ? Un jeu ? Une app de productivité ? Était-ce une app gratuite ou payante ? Selon la durée d’existence de votre compte, les réponses devraient être très différentes et tout aussi révélatrices.