Comment retrouver les anciens menus contextuels dans Windows 11

Windows 11 a fait disparaître les menus contextuels habituels pour les remplacer par une version moderne plus épurée. Parfois trop. Voici comment faire revenir les anciens.

Bien que Windows 11 ne soit pas une mise à jour si importante pour l’interface par rapport à Windows 10 que Windows 8 l’a été après Windows 7, Microsoft a procédé à un certain nombre de changements qui pourraient perturber nombre d’utilisateurs. L’un de ces changements concerne le menu contextuel qui apparaît chaque fois que l’on fait un clic droit sur un fichier.

Dans Windows 10, faire un clic droit sur un fichier fait apparaître quantité d’options comme le renommage, la suppression, l’ouverture, l’ouverture avec, l’envoi, etc. Microsoft a estimé que ce menu contextuel était devenu un peu trop fouillis, proposant notamment trop d’options pas nécessairement utiles à tout le monde.

C’est pour cette raison que la firme de Redmond a introduit de nouveaux menus contextuels dans Windows 11, des menus conçus pour être plus compacts et proposer les fonctionnalités les plus couramment utilisées. Selon Microsoft, “le menu est exceptionnellement long. Il a évolué dans un environnement non contrôlé pendant 20 ans, depuis Windows XP, lorsque IContextMenu fut introduit.”

Cela étant dit, si vous n’êtes pas particulièrement fan de ces nouveaux menus contextuels, pas ne panique. Il n’est en effet pas très difficile de faire réapparaître les anciens. Voici deux méthodes pour y parvenir.

Méthode 1 – Solution temporaire

Cette méthode est temporaire dans la mesure où elle vous permettra de voir l’ancien menu contextuel, mais lorsque vous cliquerez sur un autre fichier, l’ancien menu disparaître. Il faudra répéter l’opération. L’avantage de cette méthode, c’est que vous pouvez profiter du nouveau menu plus compact et accéder à davantage d’options quand vous en avez besoin.

Faites un clic droit sur un fichier. Cliquez sur “Afficher davantage d’options”. Vous devriez voir l’ancien menu contextuel.

Si vous préférez la version via les raccourcis clavier :

Appuyez sur Maj + F10. Faites un clic droit sur un fichier, l’ancien menu contextuel devrait apparaître.

Méthode 2 – Édition de la base de registre

Si vous préférez que l’ancien menu contextuel soit affiché en permanence, cette méthode est pour vous. I vous faut pour ce faire éditer la base de registre de votre machine. Si vous n’êtes pas familier avec ce processus ou mal à l’aise à l’idée de le faire, mieux vaudrait ne pas vous lancer. L’opération est en tous les cas très simple et rapide. Elle ne prend qu’une minute ou deux.