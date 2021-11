Comment rendre sa cuisine intelligente sans racheter de nouveaux gros appareils électroménagers

Si vous cherchez à connecter votre cuisine, sachez qu'il est possible d'y parvenir sans devoir remplacer tous ses appareils, et notamment les plus gros. Voici quelques astuces.

On peut aujourd’hui trouver tout l’électroménager, ou presque, dans une version connectée, mais changer son réfrigérateur pour un modèle avec Wi-Fi intégré ou son four pour un modèle capable de se mettre en préchauffage à distance a un coût non négligeable. Il y a plusieurs moyens bien moins onéreux pour intégrer une dose d’intelligence et de connectivité dans votre cuisine. Petit tour d’horizon.

Smart displays

Les smart displays sont parfaits pour afficher des photos, regarder des vidéos et voir des informations importantes comme les prévisions météo. Ils sont aussi très utiles dans la cuisine. Le Google Nest Hub, par exemple, peut vous montrer les étapes d’une recette l’une après l’autre, déclencher des timers ou répondre à vos questions concernant telle ou telle méthode de cuisson, le cas échéant.

Les smart display Amazon Echo Show offrent des fonctionnalités similaires, tout comme le Lenovo Smart Display, propulsé par Google Assistant. Ces appareils sont une bonne aide au quotidien lorsque vous avez les mains occupées.

Mini-four intelligent

Si vous avez le budget, vous pouvez investir dans un mini-four intelligent capable de reconnaître la nourriture et la faire cuire à la perfection grâce à l’intelligence artificielle et à des caméras, le tout contrôlable via une application mobile. C’est ce que propose notamment le June Intelligent Oven, à 499 $ tout de même.

La filiale de Whirlpool dédiée à l’innovation, WLabs, avait fait la démonstration d’un four similaire durant le CES 2019 et il y a aussi le Tovala. Amazon a même lancé son propre Amazon Smart Oven. Assez logique, finalement, quand on sait que Amazon a racheté Whole Foods en 2017.

Cuiseur connecté

Le Instant Pot Smart Wi-Fi est le seul modèle connecté de ce fabricant. Il y avait bien un modèle Bluetooth mais sa production a cessé. Le modèle Wi-Fi se pilote à distance via l’application Instant Pot.

Black & Decker propose aussi un cuiseur Wi-Fi avec une application dédiée permettant de définir le temps et la température et de démarrer/arrêter la cuisson. Comme avec tout appareil de cuisine, dès lors qu’il est question de chaleur et/ou de pression, il convient de vérifier régulièrement que tout se passe bien.

Thermomètre Bluetooth

Cuire son steak à la perfection demande une grande précision. Avoir un thermomètre connecté aide à garder un œil sur la cuisson, ce qui permet de faire plusieurs choses à la fois, par exemple.

Meater est une sonde à 70 $ qui fonctionne via Bluetooth pour vous alerter via l’application mobile dédiée lorsque votre préparation atteint la température définie. La technologie iGrill de Weber est quant à elle disponible sur certains modèles de grill, avec une sonde Bluetooh pour suivre l’évolution de la température via l’application iGrill. Il est aussi possible d’acheter la sonde individuellement, à partir de 50 $.

Robinet connecté

Comme les mini-fours, les robinets connectés sont onéreux. Kohler et Delta proposent des modèles avec assistant vocal intégré sur les robinets tactiles, entre 800 et 1 200 $ selon les finitions. Il vous faudra par ailleurs vous familiariser avec leur utilisation, bien différente de celle de ces bons vieux robinets que l’on utilise depuis toujours.

Onéreux et pas toujours très pratiques, ce sont en tous les cas des accessoires futuristes au possible. Demander à Alexa de vous remplir un verre d’eau, par exemple, vous fera entrer dans une autre dimension.

Cafetière connectée

Les cafetières aussi deviennent connectées. Avec la connectivité Wi-Fi, vous pouvez demander à votre machine de vous faire couler un café à votre réveil d’une simple commande vocale.

La plupart des machines permettent par ailleurs de contrôler la température de l’eau, le type de torréfaction et bien davantage. Avec un assistant vocal intégré, cela peut même se faire à la voix directement.

Prise connectée

Ces petits accessoires ne sont pas spécifiques à la cuisine, mais sont un bon moyen d’automatiser un certain nombre d’appareils qui ne sont pas intelligents. Qu’il s’agisse du TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Plug Mini ou du Wyze Plug, ces prises font précisément ce qu’on leur demande.

Du suivi de la consommation énergétique à la planification des allumages/extinctions, ces prises connectées peuvent ajouter la bonne dose d’automatisation sans remplacer un appareil complet.

Ampoule connectée

Avec suffisamment de lumière dans sa cuisine est essentiel pour bien cuisiner. Ajouter des lumières permet d’avoir une pièce ou une zone plus lumineuse. Avec un éclairage connecté, vous pouvez affiner la couleur, la puissance et même définir des scènes particulières, selon le moment de la journée, par exemple. Les fabricants sont aujourd’hui très nombreux sur ce marché.