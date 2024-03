Comment regarder toutes les séries et films Hannibal Lecter dans l’ordre chronologique

Voici comment suivre l'histoire de la franchise Hannibal Lecter, l'un des méchants les plus effrayants du cinéma, de manière cohérente.

Tl;dr Hannibal Lecter a une chronologie complexe.

Les films et séries TV ont brouillé sa ligne temporelle.

Plusieurs acteurs ont joué des rôles différents dans les films de Hannibal Lecter.

Une décomposition de la chronologie et des sorties de films est nécessaire pour comprendre l’histoire.

Le dédale de la chronologie d’Hannibal Lecter

Au fil des décennies, le charismatique Dr. Hannibal Lecter a gagné en notoriété, devenant l’un des villains les plus effrayants du cinéma. Grâce à des dialogues captivants, le public découvre ses actes de violence effroyables, son intellect glacial et son passé criminel.

Les oeuvres de Thomas Harris, mettant en scène ce personnage, ont toutes été adaptées à l’écran, créant une chronologie confuse. Pour compliquer les choses, certains acteurs ont joué différents rôles dans les films d’Hannibal Lecter.

La chronologie d’Hannibal : de l’ordre dans le chaos

Le succès des romans et l’interprétation oscarisée d’Anthony Hopkins ont inspiré de nouvelles représentations du cannibale à l’écran. Mais à mesure que de nouveaux films et séries ont suivi, il est devenu nécessaire de dissocier la date de sortie de la chronologie des événements dans la vie d’Hannibal Lecter.

Pour ceux qui veulent suivre l’histoire initiée par Le Silence des Agneaux, voici l’ordre à respecter : Hannibal Rising (2007), Hannibal (2013-2015), Red Dragon (2002), Clarice (2021), The Silence of the Lambs (1991) et Hannibal (2001).

Une histoire riche, mais complexe

La première adaptation de l’œuvre de Harris, Manhunter (1986), est souvent négligée parce qu’elle précède le règne d’Anthony Hopkins en tant qu’Hannibal. Cependant, c’est un film qui vaut la peine d’être vu grâce à la réalisation de Michael Mann et à la performance de Tom Noonan en tant que Francis Dolarhyde.

Malgré son cadre moderne, la série Hannibal se situe entre Hannibal Rising et Red Dragon, et explore en profondeur la pathologie d’Hannibal Lecter. La série, superbement réalisée et incroyablement bien jouée, est l’une des meilleures représentations de l’univers de Harris.