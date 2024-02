Comment publier de manière anonyme sur un groupe Facebook

Depuis plusieurs années, Facebook permet de publier de manière anonyme dans ses groupes. Comment procéder ? Que faut-il savoir ? On vous dit tout.

Si vous êtes sur un groupe Facebook et que vous souhaitez partager une opinion sans pour autant que votre nom y soit attaché, sachez que la chose est tout à fait possible. La fonctionnalité de “publication anonyme” de Facebook avait été introduite en 2020 dans le cadre d’un nouveau type de groupe ciblant les parents, mais depuis 2022, cette option est accessible sur tous les types de groupes du réseau social.

Que faut-il savoir sur ces publications anonymes

Avant de devenir un accro des publications anonymes dans un groupe Facebook, il y a plusieurs choses à bien garder à l’esprit. La première est que toutes les publications anonymes doivent être approuvées par les administrateurs du groupe en question, même si l’approbation des publications est désactivée pour ledit groupe. La seconde est que si vous publiez de manière anonyme, votre nom restera visible aux administrateurs du groupe et à ses modérateurs. Facebook pourra aussi faire le lien entre votre identité et le post anonyme en question, mais celle-ci ne sera pas affichée aux membres du groupe.

Pour créer une publication anonyme, il faut d’abord se connecter avec son compte Facebook et choisir le groupe dans lequel vous voulez publier. Sélectionnez alors l’option “Publication anonyme” à côté des autres options de création de publication. Vous pourriez aussi voir un curseur une fois que vous commencez à rédiger votre publication. Vous devriez par ailleurs voir un pop-up expliquant comment les publications anonymes fonctionnent. Écrivez votre publication, souvenez-vous de respecter les directives de la communauté Facebook et cliquez sur Soumettre. Votre publication sera alors transmise aux administrateurs du groupe pour acceptation et une fois approuvée, celle-ci apparaîtra dans le fil d’actualité du groupe.