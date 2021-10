Comment profiter de ses applications Android sur Windows 10 si vous avez un smartphone Samsung Galaxy

Windows 11 permet de lancer les applications de son smartphone Android directement sur l'ordinateur. Il est déjà possible de profiter de cette fonction avec Windows 10 et un smartphone Samsung Galaxy. Voici comment procéder.

Windows 11 est disponible pour un certain nombre d’appareils compatibles et cette nouvelle version majeure du système d’exploitation de Microsoft offre notamment la possibilité de faire tourner des applications Android sur le PC. Mais tout le monde n’a pas encore accès à Windows 11. Le déploiement se fera par phase jusqu’à l’année prochaine. Si vous avez un “vieil” appareil sous Windows 10, vous pourriez devoir attendre avant de profiter de cette fonction, mais les possesseurs d’un smartphone Samsung Galaxy n’ont pas besoin d’attendre.

Certains possesseurs de smartphones Android ont déjà accès à leurs applications mobiles Android directement depuis leur PC Windows 10 grâce à une mise à jour de l’application Your Phone déployée par Microsoft au mois d’août. Windows 10 permet aussi de lancer plusieurs applications mobiles Android en parallèle sur votre PC Windows 10 et les appareils Samsung compatibles.

Et avec de plus en plus d’utilisateurs qui travaillent à distance ou en mode hybride à cause de la pandémie, la possibilité d’accéder à ses applications mobiles sur le grand écran d’un ordinateur, avec une souris, un stylet ou un écran tactile pourrait aider grandement au multitâche. Bien que la fonctionnalité soit disponible, elle n’est disponible actuellement que pour les smartphones Samsung Galaxy. La liste des appareils compatibles se trouve sur le site de Microsoft.

Que faut-il pour faire fonctionner les applications Android sur un PC Windows 10 ?

En plus d’avoir un smartphone Samsung Galaxy, il vous faut aussi un PC sous Windows 10 avec la mise à jour October 2019 ou plus récent. Vérifiez votre version en vous rendant dans Paramètres > Mises à jour et Sécurité > Vérifier la mise à jour.

Vous avez aussi besoin de la dernière version en date de l’application mobile Your Phone et Link to Windows. Sur votre téléphone, il vous faudra Android 9.0 ou plus récent, avec l’intégration de Link to Windows.

Enfin, votre smartphone et votre ordinateur doivent être sur le même réseau Wi-Fi pour que cela fonctionne.

Comment lancer ses applications Android sur son PC Windows 10

Une fois que vous tout le nécessaire et que votre smartphone et votre ordinateur sont connectés, la fenêtre de l’application Your Phone devrait apparaître sur votre bureau. Pour ouvrir des applications Android sur votre bureau :

Cliquez sur le raccourci Applications depuis le menu sur la gauche. Vous verrez une liste de toutes les applications sur votre téléphone.

Cliquez sur l’application que vous souhaitez lancer, elle s’ouvrira dans une fenêtre dédiée sur votre PC.

À noter, toutes les applications ne fonctionnent pas avec le clavier et la souris.

Voici quelques petits trucs à savoir pour interagir avec vos applications mobiles sur votre ordinateur avec la souris et le clavier, selon Microsoft :