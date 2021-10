Comment préparer un plan d’urgence pour la famille dans sa maison

Préparer un plan d'urgence pour sa famille permet de savoir comment réagir dans l'éventualité d'une urgence, quelle qu'elle soit. Protéger sa famille, il n'y a pas plus important.

Un plan d’urgence est un outil essentiel pour assurer la sécurité de votre famille dans la mesure où celui-ci permet d’établir des actions à entreprendre et des règles à respecter en cas d’urgence. Toutes les familles devraient se préparer à l’éventualité d’un incendie, de l’intrusion d’un cambrioleur, etc., mais vous devriez aussi préparer votre réponse face une catastrophe naturelle. Les détails dépendent de l’endroit où vous vivez, évidemment. Selon les régions, les inondations, tremblements de terre, tornades, sont plus ou moins fréquents. Mais peu importe ce à quoi vous vous préparez, voici les éléments les plus importants à traiter lorsque vous préparez votre plan d’urgence.

Six aspects à prendre en considération dans l’élaboration de votre plan d’urgence

Identifier deux endroits sûrs dans la maison

Choisissez les deux endroits les plus sûrs de votre logement : l’un sera votre point de rendez-vous principal, l’autre la solution de secours. Les endroits les plus sûrs sont ceux sans fenêtres et proches du sol. Si vous avez un sous-sol ou une salle de bain au rez-de-chaussée (ou une autre pièce sans fenêtres), c’est probablement la meilleure option. Un long couloir peut aussi faire l’affaire.

Définissez deux zones à l’extérieur

Pour l’éventualité où votre famille se retrouverait séparée pendant une urgence, définissez deux endroits sûrs à l’extérieur où vous pourrez vous retrouver (là encore, un endroit principal et une solution de secours). Ces zones seront à rejoindre immédiatement si un incendie venait à se déclarer dans le logement, par exemple.

Dessinez un plan

Les enfants apprennent plus facilement les choses par la visualisation et sont assez doués pour se souvenir des choses. Dessinez un plan avec des couleurs pour bien identifier vos différentes voies d’évacuation. Choisissez une couleur pour la voie principale, vos enfants pourront alors facilement les mémoriser. Si vous avez plus d’un enfant en bas âge, donnez-leur chacun leur couleur.

Appelez les urgences

Apprenez à vos enfants à appeler et échanger avec les urgences. Les enfants devraient savoir réciter leur adresse complète. Ceci est particulièrement utile en cas d’urgence, ils pourront appeler de l’aide le cas échéant.

Connaissez votre équipement

Tous les membres de la famille – mis à part les plus petits, évidemment -, devraient savoir utiliser un extincteur et savoir reconnaître l’alarme incendie et/ou celle au monoxyde de carbone. Savoir ce qui se passe quand ça se passe permet de répondre rapidement selon le bon plan d’urgence.

Entraînez-vous

La clef pour savoir comment répondre face à une urgence, c’est l’entraînement. Lorsque cela arrivera – si cela arrive un jour -, vous serez confronté(e) à la peur, la panique et l’adrénaline. Il est assez facile d’agir par réflexe, répéter son plan d’urgence encore et encore vous aidera à garder la tête froide.

Assurez-vous de vous entraîner à suivre votre plan d’urgence dans des conditions différentes et au moins une fois par an durant la nuit. L’obscurité amplifie la peur, et en cas d’urgence, vos enfants seront probablement effrayés. S’entraîner permet de mieux les préparer à se mettre en sécurité.

Enfin, répétez encore et encore les mesures de sécurité basiques, comme toucher une porte avant de l’ouvrir (pour savoir si elle chaude, synonyme de feu juste derrière) ou le “stop, drop and roll” – pour réagir dans le cas où l’un de vos vêtements prendrait feu, il s’agit de cesser tout mouvement, de s’allonger au sol en se protégeant le visage et de se rouler par terre pour tenter d’étouffer les flammes -. Si vous vivez dans une région souvent touchée par les tremblements de terre, apprenez à vos enfants à ne pas fuir à l’extérieur mais à se mettre à l’abri correctement. Si les tempêtes ou tornades menacent, là encore, apprenez à votre famille à se mettre en sécurité.