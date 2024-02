Comment partager le Xbox Game Pass sur consoles et PC ?

Les abonnés au Xbox Game Pass de Microsoft peuvent partager leur abonnement sur les consoles Xbox en définissant une console principale. Sur PC, les joueurs doivent se connecter via des applications dédiées.

Le partage de l’abonnement Xbox Game Pass : une valeur ajoutée

Pour les adeptes du gaming, leXbox Game Pass de Microsoft offre une opportunité exceptionnelle. En partageant votre abonnement sur PC et consoles, vous permettez à d’autres joueurs d’accéder à une vaste bibliothèque de jeux de qualité. Ce service est rapidement devenu l’offre phare de la firme de Redmond, offrant des avantages exclusifs et une bibliothèque de centaines de jeux, y compris des sorties en “day one” comme Halo Infinite, Redfall ou dernièrement Starfield, en échange d’une cotisation mensuelle. Le partage de l’abonnement Xbox Game Pass décuple sa valeur.

Les différentes formules d’abonnement

Lors de l’inscription au Xbox Game Pass, vous avez le choix entre quatre plans d’abonnement. Le Game Pass pour PC et le Game Pass pour console offrent des jeux sur PC et Xbox respectivement, tandis que le Game Pass Ultimate fonctionne sur les deux plateformes. Vous pouvez également opter pour le plan Xbox Game Pass Core de base pour accéder au multijoueur en ligne et à une bibliothèque plus restreinte de jeux. Le partage est possible avec les quatre formules.

Pour partager votre abonnement Xbox Game Pass sur votre console Xbox, vous devez définir votre console comme votre Xbox principale. Pour ce faire, allez dans les paramètres, sélectionnez “Général” et l’onglet “Personnalisation”, puis cochez “Faire de cette Xbox ma Xbox principale”. Cela permet à tout autre utilisateur d’accéder à vos jeux, y compris ceux téléchargés depuis la bibliothèque Xbox Game Pass.

Et sur PC ?

Pour partager votre Xbox Game Pass sur PC, le processus est un peu plus complexe. Il vous faut vous connecter à l’application Microsoft Store avec le compte ayant un abonnement Xbox, puis lancer l’application Xbox et vous connecter avec le compte que vous souhaitez utiliser pour jouer. Ensuite, vous devez aller dans les paramètres, sélectionner “Compte” puis “Changer mon compte Microsoft Store” et vous connecter avec le compte ayant un abonnement Game Pass actif.