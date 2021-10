Comment mettre en pause temporairement votre compte Instagram

Comme la majorité des plates-formes sociales, Instagram peut être très addictif. Avec de potentielles fâcheuses conséquences. Voici comment mettre votre compte une pause.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs en 2018, vous avez probablement un compte sur Instagram. Cependant, vous êtes probablement au courant que les media sociaux peuvent avoir un effet négatif sur notre santé mentale, et pourtant, malgré cela, on repasse régulièrement sur la plate-forme pour vérifier les notifications, alimentant ainsi notre addiction. Vous en avez peut-être marre. Si vous tentez de faire une pause avec Instagram, voici comment procéder sans pour autant supprimer votre compte, et comment le réactiver lorsque vous êtes prêt(e) à y revenir.

Pourquoi vous pourriez vouloir mettre en pause votre compte Instagram

Certaines personnes peuvent ressentir de l’anxiété, voire de la dépression, à passer trop de temps sur la plate-forme. La situation peut être particulièrement difficile à vivre chez les plus jeunes (même si des données récentes montrent que la situation est évidemment plus complexe).

Tous les utilisateurs d’Instagram n’ont bien sûr pas nécessairement à faire face à de telles conséquences mentales, mais les plates-formes sociales sont pensées et conçues pour garder votre attention – et vous pourriez vouloir utiliser ce temps et cette attention ailleurs, ou tenter de garder le contact avec vos proches d’une autre manière, peut-être plus directement -. Si vous n’arrivez pas à vous souvenir de votre vie avant Instagram, il est peut-être temps de faire un break.

Comment mettre son compte Instagram en pause temporairement

Désactiver son compte signifie que vos photos, commentaires, j’aime et profil seront cachés – inaccessibles – jusqu’à ce que vous ne le réactiviez. Ce n’est pas la même chose que de supprimer complètement son compte. Et vous ne pouvez désactiver votre profil que depuis un ordinateur. À l’heure actuelle, la chose n’est pas possible depuis l’application mobile.

Pour désactiver temporairement votre compte, authentifiez-vous sur Instagram.com, cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez Profil > Éditer le profil.

Faites défiler et sélectionnez “Désactiver temporairement mon compte” dans le coin inférieur droit puis sélectionnez une raison pour la désactivation dans le menu déroulant.

Saisissez votre mot de passe et cliquez sur “Désactiver temporairement le compte”.

Une fois ces étapes accomplies, c’est terminé. Votre compte ne sera plus accessible et vous pourrez vous reconnecter une fois votre pause terminée pour le réactiver.

Vous n’avez pas besoin de raison pour faire une pause des réseaux sociaux, Instagram ne fait pas exception. Et cette pause pourrait vous donner envie d’en faire plus régulièrement.