Comment “hanter” votre maison avec vos enceintes connectées

Si les enceintes connectées sont très utiles au quotidien pour des tâches assez sérieuses, elles peuvent aussi permettre de faire des trucs vraiment drôles. Voici par exemple comment "hanter" votre maison.

Que vous ayez un Google Home, un Amazon Echo ou un Apple HomePod, votre enceinte connectée peut servir à bien des choses, plus ou moins sérieuses. Que ce soit pour Halloween ou pour une quelconque soirée à thème, ce sont des gadgets très intéressants. Tout comme vous pouvez demander à Alexa de vous mettre un timer quand vous cuisinez ou demander la météo à Google, vous pouvez aussi utiliser vos enceintes connectées pour “hanter” votre maison, si vous savez comment vous y prendre.

Certaines fonctionnalités Halloween sont intégrées nativement dans les enceintes, les développeurs semblent bien s’amuser à ajouter ces options dans leurs produits sans communiquer dessus. Certaines idées nécessitent d’autres appareils, comme une seconde enceinte ou tel ou tel équipement connecté, mais cela vaut les efforts déployés, assurément.

Parler via l’enceinte

Si vous avez une enceinte connectée, vous pouvez l’utiliser pour effrayer vos invités à distance. Les enceintes connectées ont toutes une fonctionnalité de ce genre ; Amazon a Drop In, Google Home son option de broadcast et le HomePod a l’Intercom. L’effet est le même ; dites de vive voix votre message qui fait peur et celui-ci sera retransmis sur l’enceinte connectée de votre choix.

Vous installez vos invités dans une pièce avec un éclairage très limité, une petite lampe qui clignote… pour venir hurler via votre enceinte connectée placée stratégiquement dans la pièce. ou alors vous cachez l’enceinte devant votre porte d’entrée pour effrayer les jeunes – et les moins jeunes – qui viendraient vous soutirer des bonbons !

Préparer des playlists d’ambiance

Rien ne saurait faire plus Halloween que des musiques d’Halloween. Cela permettra à vos invités de se mettre tout de suite dans l’ambiance.

Vous pouvez les préparer vous-même ou en récupérer une toute faite puis la jouer sur votre enceinte connectée. Vous pouvez aussi simplement demander à votre enceinte de lire une playlist Halloween. Les options sont quelque peu différentes selon les services de streaming.

Demander à son assistant numérique vocal de changer les lumières

Si vous voulez vraiment mettre toute votre maison dans l’ambiance Halloween, vous devez envisager les ampoules et autres luminaires connectés. Philips Hue ou autre. Vous pourrez alors changer les couleurs à la demande et leur donner des teintes orange, violette et rouge, l’atmosphère parfaite.

Et si l’on peut évidemment tout piloter depuis son smartphone, il est bien plus drôle de le faire via son enceinte connectée. “OK Google, allume les lumières du salon en orange”. Effet garanti !

Demander à son enceinte de raconter une histoire qui fait peur

Saviez-vous que vous pouvez demander à votre enceinte de vous raconter une histoire qui fait peur ? Certaines durent plusieurs minutes. Et si vous demandez à Google Home de vous raconter “quelque chose qui fait peur”, l’assistant vous raconte quelque chose moitié blague, moitié histoire qui fait peur.

Quand l’enceinte connectée s’essaie au stand up

En parlant de blagues, votre enceinte, qu’il s’agisse de Google ou Alexa, peut aussi vous raconter des blagues en rapport avec la saison. Pour Halloween, c’est parfait. Siri, de son côté, peut raconter des blagues, mais n’a rien de spécifique à Halloween dans son répertoire.

Bruits et cris effrayants

La musique d’Halloween peut vous mettre dans l’ambiance, tout comme une playlist de sons adaptés. Transformez votre salon en une pièce effrayante, avec des cris et tout ce qui va avec. Demandez à Google Home ou Amazon Echo de vous faire peur. Vous pouvez même demander à Amazon Echo de crier.

Effrayer celles et ceux qui viennent demander des bonbons avec votre enceinte

La plupart des enceintes connectées sont assez compactes. Utilisez cela à votre avantage. Dissimulez-en une à l’extérieur, derrière un pot, une plante ou une décoration. Ensuite, utilisez l’une des tactiques évoquées précédemment ; criez via l’enceinte lorsqu’un groupe approche ou rappelez-leur poliment de ne pas prendre une pleine poignée de bonbons.