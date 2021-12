Comment faire disparaître automatiquement tous vos messages WhatsApp après un certain temps

WhatsApp a peaufiné sa fonctionnalité des messages éphémères. Il est possible d'affiner le délai et de définir ce comportement par défaut. Voici comment en profiter.

La fonctionnalité des messages éphémères de WhatsApp était assez limitée jusqu’à peu. Une fois activée pour une conversation ou un groupe précis, tous les messages étaient alors supprimés automatiquement après sept jours, mais il était impossible de personnaliser ce délai ou de sélectionner cette manière de procéder pour toutes les conversations.

Depuis quelque temps, cependant, Meta a étoffé sa fonctionnalité. Tout d’abord, il est possible d’affiner la durée de rétention des messages. Outre les 7 jours initiaux, on peut désormais opter pour 24 heures ou 90 jours. Et, plus important, il est possible d’activer les messages éphémères pour toutes les nouvelles conversations avec un seul et unique bouton. Voici comment mettre en place ces deux nouveautés.

Comment faire supprimer automatiquement les nouveaux messages dans WhatsApp

WhatsApp permet de définir un délai par défaut pour l’effacement de vos nouveaux messages. Une fois assuré(e) d’avoir la dernière version en date de l’application, direction les Paramètres > Compte > Confidentialité > Délai avant disparition.

Ici, vous pouvez choisir “24 heures”, “7 jours” ou “90 jours”. Une fois activé, tous vos nouveaux messages disparaîtront automatiquement une fois le délai écoulé, chez les deux participants à la conversation. Ce réglage n’affecte pas les messages existants.

Il faut ici préciser que les messages éphémères sont certes une bonne mesure de sécurité, mais en aucun cas elle ne saura être garante d’un quelconque respect de votre vie privée. Durant cette période de 24 heures, 7 jours ou 90 jours, les messages envoyés ou reçus sont toujours parfaitement accessibles. Et n’importe qui pourrait faire une capture d’écran ou transférer le message. Si vous voulez envoyer des photos sensibles, mieux vaudrait utiliser la fonctionnalité Vue unique.

Cette fonctionnalité ne s’applique qu’aux conversations à deux personnes. Lorsque vous créez un nouveau groupe, WhatsApp vous demandera si vous souhaitez activer cette fonctionnalité pour le groupe en question ou non.

Comment changer le délai des messages éphémères pour les conversations WhatsApp

Si vous ne voulez pas activer les messages éphémères pour toutes vos conversations, vous pouvez toujours les utiliser pour telle conversation ou tel groupe. Ouvrez la conversation et tapotez sur le nom en haut de l’écran puis allez dans la section “Messages éphémères”.

Dans la section Délai avant disparition, vous pouvez choisir le délai qui vous convient (vous retrouverez les mêmes options 24 heures, 7 jours et 90 jours). Tous les nouveaux messages seront alors supprimés après l’expiration de ce délai.