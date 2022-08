Comment éteindre (et allumer) son Apple iPhone 13

Comment allumer ou éteindre son Apple iPhone 13 avec les boutons. Comment éteindre via le menu. Comment forcer le démarrage ou l'arrêt.

Comme n’importe quel appareil électronique, l’iPhone ne doit pas rester allumé en permanence. Il est important de l’allumer et de l’éteindre régulièrement. Cela permet de réaliser certains processus de nettoyage – notamment de vidage mémoire -, lesquels participent à la longévité de l’appareil en lui-même. Si vous avez un iPhone 13, voici comment l’éteindre, et l’allumer, le cas échéant.

En cas de problème sur son smartphone, le réflexe premier est de le redémarrer. Mais comment faire s’il refuse de s’éteindre ou de se rallumer. Les fabricants de smartphones ont prévu ce cas de figure et, grâce à une combinaison de touches, il est possible de forcer l’arrêt, l’allumage ou le redémarrage. Voici donc comment faire avec un iPhone 13.

Pour allumer son iPhone 13, la méthode la plus naturelle est tout simplement de réaliser un appui long sur la touche latérale à droite de l’appareil. Votre appareil va alors démarrer. Patientez quelques instants et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités et applications de votre téléphone.

Pour éteindre son iPhone 13, la procédure est assez similaire. Il faut réaliser un appui long sur la touche latérale à droite de l’appareil et en même temps sur la touche volume bas. À l’écran, vous verrez alors apparaître un slider avec la mention Éteindre. Faites glisser vers la droite pour que votre mobile s’éteigne.

Pour une raison ou pour une autre – et notamment si l’un ou l’autre des boutons physiques ne fonctionnent plus -, il peut être nécessaire de passer par le menu pour arrêter son iPhone. Fort heureusement, la firme de Cupertino a prévu la chose. Il est évidemment possible d’éteindre son iPhone 13 en passant par le menu paramètres. Pour ce faire, appuyez sur l’icône Réglages, puis allez dans le menu Général. Là, appuyez sur Éteindre et faites glisser vers la droite pour éteindre l’appareil.

Comme avec tout appareil électronique, il peut arriver que votre iPhone 13 refuse de s’allumer par la méthode “normale”. Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous pouvez effectuer un redémarrage forcé. La procédure est simple, et très similaire à celle d’un démarrage classique. Vous devrez appuyer simultanément pendant 10 secondes sur la touche volume bas et le bouton latéral à droite de l’appareil.

De la même manière, si votre smartphone ne répond plus ou qu’il ne veut tout simplement pas s’éteindre avec la méthode “normale”, vous pouvez forcer l’opération. Pour forcer l’arrêt de votre iPhone 13, vous devez appuyer et relâcher rapidement le bouton volume haut, puis appuyer et relâcher rapidement le bouton volume bas. Enfin, maintenez enfoncé le bouton latéral à droite de l’appareil. Le smartphone va se rallumer, le logo Apple apparaît, vous pouvez relâcher le bouton.

Vous savez désormais comment allumer et éteindre votre Apple iPhone 13. Si, malgré cela, rien n’y fait, il vous faudra porter votre appareil à un réparateur agréé.