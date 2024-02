Comment deux acteurs ont incarné Tupac dans Straight Outta Compton ?

Dans le film Straight Outta Compton, Tupac, célèbre rappeur américain, est interprété par deux acteurs différents.

Marcc Rose incarne Tupac à l’écran tandis que Darris Love fournit sa voix.

Après Straight Outta Compton, Marcc Rose a interprété Tupac dans la série Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG.

Darris Love devait incarner Tupac dans le biopic Truth About Tupac, mais celui-ci n’a jamais vu le jour.

Le double visage de Tupac dans Straight Outta Compton

Tupac apparaît dans une scène de Straight Outta Compton, biopic musical sous-estimé de 2015, où il est incarné non pas par un mais par deux acteurs. Ce film, qui raconte l’histoire du groupe de rap “N.W.A.”, regorge de personnages célèbres de l’époque, dont Tupac Shakur, figure marquante du hip-hop de la côte Ouest et du rap politiquement engagé.

Marcc Rose et Darris Love, les deux visages de Tupac

Dans une scène, Tupac, interprété par Marcc Rose à l’écran et Darris Love pour la voix, est interrompu par des coups de feu pendant l’enregistrement de sa chanson signature “California Love”. La ressemblance physique de Marcc Rose avec Tupac est frappante, particulièrement visible sur son compte Instagram. Cependant, c’est Darris Love qui prête sa voix au rappeur.

Marcc Rose, un rôle sur mesure

D’après une interview donnée à USA Today, Marcc Rose, souvent confondu avec Tupac depuis ses 18 ans, a déménagé à Los Angeles juste pour auditionner pour ce rôle. Malgré la ressemblance physique et la bénédiction de la mère de Tupac, il a dû passer une audition. De plus, il a également joué Tupac dans la série Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG.

Darris Love, l’homme derrière la voix de Tupac

En 2015, lors de l’annonce que Darris Love et Marcc Rose partageraient le rôle de Tupac, Love avait révélé à USA Today qu’il se préparait depuis huit ans pour un autre rôle de Tupac dans le film prévu Truth About Tupac, qui n’a finalement jamais vu le jour. Darris Love est également connu pour son rôle de Ray Alvarado dans The Secret World of Alex Mack, une série pour enfants diffusée sur Nickelodeon de 1994 à 1998.