Comment désactiver l’écran tactile d’un Chromebook

Les Chromebook disposent souvent d'un écran tactile. Une fonctionnalité fort appréciable au quotidien, mais il peut arriver que vous n'en ayez que faire. Il est possible depuis peu de désactiver cette option. Voici comment procéder.

Les Chromebook sont des machines très intéressantes pour des usages assez variés. Leur tarif souvent abordable en fait une solution de premier choix pour les étudiants ou celles et ceux qui ont des besoins simples comme la navigation ou la bureautique. Le plus souvent, ces appareils disposent d’un écran tactile. Ce qui est une bonne chose dans de nombreuses situations, mais vous pourriez vouloir, de temps à autre, désactiver l’écran tactile. Comment procéder ? L’opération est très simple.

Il est possible de désactiver le tactile sur l’écran de votre Chromebook. Ceci étant dit, à l’heure d’écrire ces lignes, la fonctionnalité est encore expérimentale. Pour en profiter, il vous faut naviguer sur la page “chrome://flags” dans le navigateur Chrome. Pas de panique, ce guide va vous guider pas à pas dans la marche à suivre pour désactiver l’écran tactile de votre Chromebook.

Étape 1 : Ouvrez le navigateur Chrome

Saisissez “chrome://flags” dans la barre d’adresse comme n’importe quelle URL.

Étape 2 : Cherchez le mot “keyboard” dans la fenêtre Experiments

Trouvez l’option “Debugging keyboard shortcuts” et sélectionnez “Activer” dans le menu déroulant.

Étape 3 : Cliquez sur “Restart”

Attendez que votre Chromebook finalise l’opération de redémarrage.

Étape 4 : Désactivez l’écran tactile avec le raccourci Maj + Recherche + I

Sur certains claviers, la touche Recherche est un point blanc. Sur d’autres, c’est une loupe. Désormais, si vous touchez l’écran de votre Google Chromebook, celui-ci ne devrait plus réagir.

Et le tour est joué ! Simple, efficace et parfois très pratique ! Espérons maintenant que la firme de Mountain View intègrera cette option en natif dans Chrome OS pour éviter de devoir utiliser cette option via le navigateur.