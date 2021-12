Comment créer un compte Microsoft sans mot de passe

Microsoft permet de s'authentifier sans mot de passe, pour augmenter le niveau de protection et de sécurité. Voici comment procéder si cela vous intéresse.

Les mots de passe existent depuis toujours pour nous authentifier sur nos services en ligne, mais ce n’est pas forcément la meilleure manière de protéger nos comptes. Ceci parce que, pour se simplifier la vie, les utilisateurs ont tendance à utiliser des mots de passe faciles à se rappeler et à réutiliser le ou les quelques mêmes mots de passe pour plusieurs sites et services.

Cela signifie que, dans l’éventualité où votre mot de passe serait compromis, un hacker pourrait utiliser ce mot de passe pour s’authentifier sur plusieurs de vos comptes en ligne. C’est pour cette raison que Microsoft est convaincu qu’un futur sans mot de passe est la meilleure des solutions. Selon Vasu Jakkal, vice-présidente de la sécurité, de la conformité et de l’identité chez Microsoft : “on attend de nous que nous créions des mots de passe complexes et uniques, que nous nous en souvenions et que nous les changions fréquemment, mais personne n’aime faire cela. Des mots de passe faibles sont le point d’entrée dans la majorité des attaques sur les comptes d’entreprise comme de particuliers. Il y a pas moins de 579 attaques de mots de passe par seconde – ça en fait 18 milliards par an.”

Si vous souhaitez faire de votre compte Microsoft un compte sans mot de passe, voici ce qu’il vous faut faire.

Créer un compte Microsoft sans mot de passe

Créez un compte Microsoft si ce n’est pas déjà fait. Téléchargez l’application Microsoft Authenticator sur votre smartphone. Lancez l’application et liez votre compte Microsoft actuel. Tapotez sur votre compte puis sur “Mettre à jour les informations de sécurité”. Sous la section “Sécurité supplémentaire”, tapotez sur “activer” pour “Compte sans mot de passe”. Suivez les instructions à l’écran pour terminer le processus.

Une fois cette opération effectuée, plutôt que de devoir saisir votre mot de passe pour vous authentifier sur votre compte Microsoft, vous pouvez utiliser l’application Microsoft Authenticator. Autre solution, vous pouvez aussi utiliser Windows Hello, une clef de sécurité ou des codes de vérification envoyés sur votre téléphone ou votre adresse email comme méthode d’authentification.

Parfois, l’utilisation d’un code via SMS ou email pourra vous sembler bien lente, bien frustrante même, que de saisir simplement un mot de passe, mais cette procédure est plus sécurisée dans la mesure où ces codes ne peuvent être devinés ou volés, à moins que quelqu’un d’autre n’ait accès à votre email ou votre téléphone.