Comment changer de pays dans le Google Play Store

Il est possible de changer de pays dans le Google Play Store, une opération qui peut être intéressante. Voici comment procéder.

Certaines applications restent aujourd’hui limitées à certains pays. Dans un sens, c’est assez logique. En effet, par exemple, pourquoi une application offrant des récompenses sur les achats dans un magasin ou une chaîne d’un pays devrait être disponible dans un pays à l’autre bout du monde ? Il en va de même pour les applications bancaires, par exemple, qui n’ont de légitimité que dans les pays où lesdites banques existent.

Le plus souvent, cela ne pose aucun problème mais il peut arriver que la situation soit ennuyeuse, dans les cas où vous avez un réel besoin d’y accéder. Comment, alors, accéder à ces applications ? Sans passer par le téléchargement et l’installation directe du fichier APK de l’application – ce qui nous ne saurions recommander dans la mesure où il n’est pas toujours possible de faire confiance au fichier en question -, vous pouvez toujours essayer de changer le pays de Google Play.

La procédure à réaliser est très simple. Voici comment faire.

Changer le pays dans Google Play

Android

Lancez l’application Google Play Store et tapotez sur l’icône de votre profil en haut à droite de l’écran. Allez dans Paramètres > Généraux > Préférences du compte et de l’appareil puis dans la section “Pays et profils”. Choisissez le pays que vous voulez et suivez les instructions pour ajouter un moyen de paiement.

Web

Il est possible de modifier le pays directement depuis la version web.

Rendez-vous sur pay.google.com. Cliquez sur l’onglet Paramètres puis au niveau de la section Pays/Région, cliquez sur l’icône en forme de crayon. Cliquez sur Créer un profil et suivez les instructions pour ajouter une méthode de paiement à votre profil (la première méthode de paiement doit être du pays pour lequel vous changez).

Quelques précisions

Pour éviter les abus, Google ne permet de changer de pays qu’une fois par an. D’ordinaire, les utilisateurs qui effectuent cette opération le font suite à un déménagement à l’étranger.

À noter, si vous avez de l’argent sur votre compte Google Play dans le premier pays, cette somme ne sera pas reportée dans le nouveau pays. Elle ne sera pas non plus effacée, elle restera simplement attachée à votre ancien pays. Vous pourrez donc l’utiliser quand vous reviendrez. Si vous n’avez pas l’intention de revenir, mieux vaut donc l’utiliser.

Concernant l’abonnement éventuel à Google Play Pass, sachez que ce dernier sera automatiquement renouvelé. Si Play Pass n’est pas disponible dans le nouveau pays, vous pourrez toujours accéder aux applications déjà installées mais vous ne pourrez pas en installer de nouvelles.