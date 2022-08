Comment cacher une conversation SMS sur son smartphone

Utiliser une application tierce pour cacher les conversations SMS. Plusieurs solutions sont disponibles sur iOS et Android. Les deux OS proposent aussi quelques fonctionnalités natives.

Nos smartphones permettent de réaliser un certain nombre d’opérations très variées, certaines très complexes. Et bien évidemment, nos appareils peuvent aussi s’acquitter des tâches les plus basiques d’un téléphone portable, à savoir passer un appel et envoyer ou recevoir des SMS. Si la messagerie instantanée a beaucoup évolué ces dernières années, le SMS n’a pas encore disparu, loin de là. Les mêmes problématiques peuvent se poser qu’avec la messagerie instantanée, notamment en ce qui concerne la confidentialité. Vous pourriez par exemple avoir besoin de cacher telle ou telle conversation. Mais comment faire ?

Utiliser une application tierce pour cacher les conversations SMS

Les systèmes d’exploitation mobiles que sont iOS et Android sont aujourd’hui très aboutis et regorgent de fonctionnalités en tous genres. La gestion des SMS n’est évidemment pas délaissée, mais dissimuler une conversation, ou toutes les conversations, n’est pas prévu. Du moins pas nativement. Fort heureusement, il existe des applications tierces permettant de réaliser ce genre d’opération.

Aussi, si vous voulez éviter que des yeux indiscrets ne puissent, éventuellement, lire vos conversations SMS, il vous faudra installer une application tierce. Les alternatives ne manquent pas, tant sur iOS que sur Android. Le principe est souvent le même, il s’agit de venir ajouter une protection, souvent un mot de passe, pour pouvoir lire les messages en question. Simple et efficace.

Plusieurs solutions sont disponibles sur iOS et Android

Nous ne listerons pas ici d’applications particulières, il en existe beaucoup et celles-ci vont et viennent assez rapidement sur les stores. Assurez-vous cependant de prendre les précautions d’usage avant d’installer telle ou telle application. Analysez bien les commentaires, évaluez la fiabilité du développeur, etc. Et ne vous étonnez pas (outre mesure) que l’app en question vous demande des permissions assez élevées, c’est tout à fait normal dans la mesure où il peut être question d’intercepter les messages entrants, par exemple.

Les deux OS proposent aussi quelques fonctionnalités natives

À noter, iOS et Android proposent deux fonctionnalités natives, très différentes, mais pouvant offrir une certaine sécurité en la matière. Sur l’OS de la firme de Cupertino, il est possible de masquer l’aperçu d’un message texte (lorsque celui-ci est affiché dans les notifications). Pour ce faire, allez dans les Réglages, puis dans Notifications. Là, allez dans “Messagerie” et faites glisser le bouton ON sur OFF dans “Afficher l’aperçu“.

Sur Android, il est possible d’archiver des conversations pour les masquer sur l’écran d’accueil, sans que vous ayez besoin de les supprimer de façon permanente. Pour ce faire, faites un appui long sur la conversation à cacher. Une liste d’icônes apparait en haut de l’écran. Appuyez sur le dossier avec une flèche descendante. C’est la première icône dans la liste. La conversation sélectionnée est alors déplacée dans les archives. Pour voir les messages archivés, il faut appuyer sur l’icône avec les trois petits points en haut à droite de l’écran, puis choisir Archives. Pour déplacer à nouveau une conversation archivée vers l’écran d’accueil de l’application Messages, on fera un appui long sur le message dans la liste, puis on appuira sur le dossier avec une flèche montante.