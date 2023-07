Comment bloquer les publicités sur Reddit

Si vous ne voulez pas subir les publicités affichées sur le site Reddit, il y a plusieurs options. Les voici. À vous de choisir.

Reddit a maté la plus grosse protestation de son histoire et certaines des apps tierces les plus populaires sont désormais de l’histoire ancienne. Même si vous n’avez peut-être pas besoin des fonctionnalités de ces apps, la plupart permettaient de naviguer sur Reddit sans voir de publicités. Si vous voulez continuer de profiter d’une navigation sans publicité, il y a quelques solutions.

Bloquer les publicités Reddit sur son PC

Pour celles et ceux qui utilisent Reddit sur ordinateur, desktop ou portable, uBlock Origin est le meilleur moyen de bloquer les publicités sur le site. C’est léger, efficace et fiable. Ceci étant dit, uBlock Origin bloque, par défaut, les publicités sur tous les sites. Si vous souhaitez les bloquer uniquement sur Reddit, il faut soit désactiver uBlock Origin sur tous les autres sites ou choisir une autre extension, comme google.com/webstore/detail/reddit-promoted-ad-blocke/mmnhjecbajmgkapcinkhdnjabclcnfpg?hl=en" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://chrome.google.com/webstore/detail/reddit-promoted-ad-blocke/mmnhjecbajmgkapcinkhdnjabclcnfpg?hl=en",{"metric25":1}]]" data-uri="84d688038992c5ae411bc79004c4dcf1">Reddit Promoted Ad Blocker.

Bloquer les publicités Reddit sur mobile

Vous pouvez toujours utiliser certaines apps tierces. Des apps comme Narwhal, Relay, Now, Redreader et Dystopia fonctionnent encore et sont sans publicité. Certaines pourront vous faire payer, par mois ou à l’année, pour amortir les coûts de la nouvelle API de Reddit, mais à l’heure d’écrire ces lignes, elles sont toutes gratuites et sans publicité. Si vous cherchez davantage d’options, lisez ce thread Reddit.

Si vous préférez utiliser le site mobile de Reddit sur votre iPhone, vous pouvez aussi envisager Sink It, une extension Safari qui empêche Reddit de vous faire télécharger l’app. Bien que l’extension affirme pouvoir aussi cacher le contenu promotionnel, ce n’est pas toujours le cas. Quoi qu’il en soit, celle-ci rend le site mobile utilisable même sans vous connecter.

Payer pour Reddit Premium

Si vous ne voulez pas essayer une app tierce et que vous avez horreur des publicités, vous pouvez aussi envisager de payer pour Reddit Premium. Pour 5 $ par mois ou 50 $ par an, vous pourrez profiter de Reddit sur toutes les plateformes sans la moindre publicité. C’est bien trop cher pour ce que c’est, mais c’est le seul autre moyen de retirer les publicités des apps Reddit officielles.