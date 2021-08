Comment ajouter des extensions à son navigateur web

Un navigateur web est aujourd'hui assez limité sans l'ajout d'extensions. Si vous ne savez pas comment celles-ci fonctionnent, suivi le guide.

Les entreprises qui éditent les navigateurs web intègrent déjà de très nombreuses fonctionnalités. La plupart du temps, ces navigateurs sont déjà tout à fait capables en l’état. Ils permettent de naviguer sur le web, vérifier vos emails, regarder des vidéos, etc. Cela étant dit, grâce aux extensions pour navigateur, il est possible d’ajouter davantage de fonctionnalités, bien loin des préoccupations premières d’un tel logiciel.

Parmi la grande variété d’extensions disponibles, il est par exemple possible d’ajouter un outil pour prendre facilement et rapidement des capteurs d’écran sur YouTube, pour générer et stocker des mots de passe sur les sites que vous visitez, pour synchroniser les marque-pages avec d’autres navigateurs ou pour vérifier votre grammaire et orthographe lorsque vous saisissez du texte.

Si vous voulez profiter pleinement de votre navigateur grâce aux extensions, voici ce que vous devez savoir pour les télécharger et les installer.

Google Chrome

Lancez Chrome puis rendez-vous sur le Chrome Web Store. Cherchez l’extension que vous souhaitez installer, cliquez sur “Ajouter à Chrome” puis “Ajouter l’extension”. Patientez quelques instants et votre extension est installée.

Microsoft Edge

Lancez Microsoft Edge puis rendez-vous sur le site Microsoft Edge Add-Ons. Cherchez l’extension que vous souhaitez installer, cliquez sur Obtenir puis sur “Ajouter l’extension”. Patientez quelques instants et votre extension est installée.

Mozilla Firefox

Lancez Firefox puis rendez-vous sur le site Firefox Add-Ons. Cherchez l’extension que vous souhaitez installer, cliquez sur “Ajouter à Firefox” puis “Ajouter l’extension”. Vous verrez apparaître un message vous informant que l’extension est bien ajoutée.

Safari

Lancez Safari puis, dans la barre de menu, sélectionnez Extensions Safari. L’App Store va alors se lancer sur la page des Extensions Safari. Cherchez l’extension que vous souhaitez installer, cliquez sur Obtenir puis sur Installer. (Il se peut que vous deviez saisir vos identifiants Apple ID). Une fois l’installation terminée, cliquez sur Ouvrir et suivez les instructions.

Compatibilité et tarifs des extensions

Les navigateurs web sont bâtis sur des plates-formes différentes. Autrement dit, les développeurs qui veulent créer une extension sur Chrome doivent la redévelopper pour Safari ou Firefox. Chrome et Edge étant construits sur la plate-forme Chromium, les extensions de l’un devraient être compatibles avec l’autre. Mais pour les autres, cela dépend si le développeur a décidé de la proposer ou non.

Et si, pour la plupart, les extensions pour navigateur sont gratuites, Google permettait aux développeurs de les faire payer. Cette option a disparu en septembre 2020. Sur Safari, par contre, il est tout à fait possible de trouver des extensions payantes.

Quid de leur sécurité ?

La plupart des extensions pour navigateur sont sûres. Encore que certains utilisateurs pourraient voir les choses autrement eu égard au respect de leur vie privée. En effet, les extensions ont d’ordinaire accès aux sites que vous visitez. Ce qui peut poser certains soucis à quiconque voudrait passer relativement inaperçu.