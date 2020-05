Clap de fin pour les Amazon Echo Look en Juillet

Si les géants de la tech rencontrent souvent le succès avec leurs produits, il y a des exceptions. Tous les produits ne trouvent pas leur public. C'est le cas avec les Amazon Echo Look. L'appareil cessera de fonctionner à la fin du mois de Juillet.

En 2017, Amazon étendait sa gamme Echo d’appareils intelligents avec le Echo Look. Il s’agissait d’une caméra intelligente grâce à laquelle les utilisateurs peuvent utiliser la puissance de l’intelligence artificielle et des informations récoltées par les autres utilisateurs pour déterminer si la tenue qu’ils portent est bien ou non. Il est même possible d’obtenir des conseils quant aux choix des pièces à porter. Mais l’appareil sera bientôt totalement inutile.

Amazon met fin à ses appareils Echo Look

L’idée était très intéressante mais il semble que cette expérimentation d’Amazon avec le Echo Look arrive aujourd’hui à son terme. Interrogé par Voicebot.ai, un porte-parole du géant américain confirmait que, à compter du 24 Juillet 2020, le Echo Look prendra fin, l’application dédiée et l’appareil cesseront de fonctionner. Les utilisateurs qui s’étaient laissés convaincre par ce produit se retrouveront donc avec un gadget parfaitement inutile.

Fin de l’expérimentation, les fonctionnalités se retrouvent dans Amazon Shopping

Selon Amazon, la raison derrière cet arrêt est que le géant a déplacé certaines de ces fonctionnalités dans l’application Amazon Shopping. Il n’y avait donc plus réellement besoin d’un tel appareil. “Lorsque nous avons introduit le Echo Look il y a trois ans, notre objectif était d’entraîner Alexa pour devenir un assistant mode, un nouveau moyen d’appliquer l’intelligence artificielle et le machine learning à la mode.” Et de poursuivre : “Avec l’aide de nos clients, nous avons pu faire évoluer ce service, permettant à Alexa de donner des conseils sur les tenues et de faire des recommandations de style. Nous avons depuis déplacé les fonctionnalités Style by Alexa dans l’application Amazon Shopping et les appareils disposant d’Alexa. Ceux-ci deviennent plus utiles encore pour les clients Amazon.”