Cinq rôles Marvel rêvés pour Jason Momoa sur grand écran

L’acteur Jason Momoa, connu pour ses rôles charismatiques et puissants, suscite l’intérêt des fans de Marvel. Voici cinq personnages de l’univers Marvel que beaucoup aimeraient voir incarnés par cette star incontournable du grand écran.

Tl;dr Jason Momoa a refusé le rôle de Drax dans le MCU.

Cinq rôles Marvel inédits seraient idéaux pour lui.

Son physique et sa présence serviraient Sabretooth, Beta Ray Bill…

Jason Momoa : Un parcours entre super-héros et choix assumés

Peu d’acteurs incarnent aussi intensément des figures iconiques que Jason Momoa. De Khal Drogo dans « Game of Thrones » à Aquaman dans l’univers DC, en passant par son interprétation remarquée de Duncan Idaho dans « Dune », l’acteur hawaïen a multiplié les rôles marquants. Pourtant, peu savent qu’il aurait pu rejoindre l’écurie Marvel, plus précisément au sein des célèbres Gardiens de la Galaxie.

Drax : Un rôle refusé pour éviter la redite

À l’origine, avant même d’endosser la tunique d’Aquaman, Jason Momoa était pressenti pour incarner Drax le Destructeur. Cependant, il a décliné la proposition. Pourquoi ? À ses yeux, jouer un personnage taciturne et rugueux lui rappelait trop son rôle de Ronon dans « Stargate: Atlantis ». Il s’était déjà prêté pendant quatre ans à ce type de figure silencieuse et musclée. Comme il l’expliquait dès 2014 : « Vous voulez vous dépasser. J’ai déjà été là, fait cela — même si tout le monde ne l’a pas vu. » Ce choix s’est avéré judicieux et a ouvert la voie à d’autres horizons créatifs.

Casting rêvé : cinq personnages Marvel à explorer

Ce refus n’a pas éteint les spéculations sur une possible entrée de l’acteur dans le MCU. Au contraire ! Si la porte reste ouverte, plusieurs personnages semblent taillés pour sa carrure hors norme et sa présence magnétique. Voici ceux qui émergent avec évidence :

Sabretooth (ou Dents-de-Sabre), éternel adversaire de Wolverine chez les X-Men.

(ou Dents-de-Sabre), éternel adversaire de Wolverine chez les X-Men. Beta Ray Bill , guerrier cosmique digne du marteau de Thor.

, guerrier cosmique digne du marteau de Thor. Nova , membre clé du Nova Corps et héros intergalactique.

, membre clé du Nova Corps et héros intergalactique. Hercules , demi-dieu grec, attendu depuis longtemps par les fans.

, demi-dieu grec, attendu depuis longtemps par les fans. Ka-Zar, seigneur sauvage inspiré de Tarzan au cœur de la Terre sauvage.

L’idée séduit : chacun de ces rôles offrirait à Momoa un terrain inédit où déployer sa puissance physique mais aussi une dimension émotionnelle rarement exploitée à Hollywood.

L’avenir du MCU : quand Momoa franchira-t-il le pas ?

Le timing semble propice. Les rumeurs sur l’intégration prochaine des X-Men ou l’accent mis sur les Skrulls — sans oublier l’expansion du cosmos Marvel — pourraient faciliter l’arrivée d’un acteur tel que Jason Momoa. Au-delà du simple casting musclé, son appétit pour la nouveauté laisse espérer un choix audacieux du studio. Entre attentes des fans et stratégies des producteurs, il ne reste plus qu’à voir si Marvel osera confier à Momoa un rôle qui changera véritablement la donne.