Chair de Poule : la série comique d’horreur est prête pour Halloween

La nouvelle adaptation de la saga littéraire de R.L. Stine sur le petit écran est basée sur les livres "Say Cheese and Die", "The Haunted Mask", "The Cuckoo Clock of Doom", "Go Eat Worms" et "Night of the Living Dummy".

Développée par Rob Letterman et Nicholas Stoller pour Sony Pictures Television et Disney, la série télévisée Chair de Poule suit un groupe de cinq lycéens alors qu’ils se lancent dans un voyage sombre et tortueux pour enquêter sur le décès tragique, trois décennies plus tôt, d’un adolescent nommé Harold Biddle, tout en découvrant de sombres secrets du passé de leurs parents.

Un teaser pour Chair de Poule

Chair de Poule sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 13 octobre prochain. Le casting est composé Justin Long (Nathan Bratt), Ana Yi Puig (Isabella), Miles McKenna (James), Will Price (Jeff), Zack Morris (Isaiah), Isa Briones (Margot), Rachael Harris (Nora) et Rob Huebel (Colin). A noter que Hilary Winston, Neal H. Moritz, Iole Lucchese, Pavun Shetty, Conor Welch, Caitlin Friedman, Erin O’Malley et Kevin Murphy de Scholastic Entertainment sont les producteurs exécutifs, tandis que James Eagan et Nick Adams sont les co-producteurs exécutifs.

Ayo Davis, président de Disney Branded Television (filiale de Disney Media Networks), a déclaré :

La licence Chair de Poule de R.L. Stine est un phénomène de culture pop qui occupe une place particulière dans le cœur des personnes de tous âges. Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle série effrayante au public du monde entier sur Disney+ et Hulu, qui, nous l’espérons, captivera non seulement de nouveaux publics avec ses sensations fortes et ses frissons, mais aussi les fans de longue date nostalgiques des histoires qui sont un incontournable de leur génération.