Cette théorie géniale sur les Pierres de l’Infini bouleverse complètement le plan meurtrier de Thanos

Une théorie ingénieuse sur les pierres d'infinité dans l'univers cinématographique Marvel suggère que le plan meurtrier de Thanos visant à éradiquer la moitié de toute vie dans l'univers n'était pas une idée originale. Cela vous intrigue-t-il ?

La Pierre de l’Esprit : une influence sur Thanos ?

Une théorie fascinante sur les Pierres de l’Infini de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) suggère que le plan meurtrier de Thanos pour éradiquer la moitié de la vie dans l’univers n’était pas une idée originale. Thanos, comme on le voit dans la Saga de l’Infini du MCU, recueille les puissantes Pierres de l’Infini avec pour mission d’effacer la moitié de toute vie dans l’univers, rétablissant ainsi l’équilibre et sauvant les vivants de la surpopulation et de l’épuisement rapide des ressources. Cependant, il a été suggéré que Thanos n’a pas conçu ce plan seul.

La Pierre de l’Esprit et le “Titan Fou”

Le monde natal de Thanos, Titan, a été perdu à cause d’un manque de ressources après que son peuple a rejeté sa proposition de tuer la moitié de la population au hasard. Thanos est alors devenu connu sous le nom de “Titan Fou” avant d’être finalement prouvé correct et que son peuple ne disparaisse. Cela a motivé Thanos à commencer sa croisade à travers la galaxie, tuant la moitié de la population sur divers mondes comme moyen de rétablir l'”équilibre”. Cependant, une nouvelle théorie du MCU suggère que l’idée de Thanos de tuer la moitié de toute vie peut provenir de la Pierre de l’Esprit.

La Pierre de l’Esprit aurait-elle pu influencer Thanos ?

Présenté par Redditor LoveWaffle1, l’idée est que la Pierre de l’Esprit était la seule Pierre de l’Infini que Thanos possédait avant les événements des Avengers : Infinity War et le début de la Saga de l’Infini elle-même. Après tout, Thanos donne le Sceptre Chitauri et la Pierre de l’Esprit à Loki pour aider à sa conquête de la Terre. Cependant, il n’existe pas d’histoire canonique pour savoir comment et quand Thanos a obtenu la Pierre de l’Esprit à l’origine.