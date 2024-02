Cette star de Buffy contre les vampires évoque son moment le plus dévastateur de la série

L'acteur de Buffy contre les vampires, Anthony Head, réagit aux débats des fans sur internet concernant le moment le plus bouleversant de la série originale. Et vous, quel est à votre avis l'épisode le plus poignant ?

Anthony Head et le souvenir poignant d’un épisode de Buffy

Anthony Head, célèbre pour son rôle dans la série Buffy contre les vampires, s’est récemment exprimé sur l’un des moments les plus bouleversants de la série, plus de 20 ans après sa diffusion. Intitulé “The Body”, cet épisode particulier s’éloigne du surnaturel habituel de la série pour se concentrer sur le deuil et la douleur liés à la perte soudaine d’un proche.

Le déclencheur d’une discussion en ligne

Cette discussion a été lancée après qu’un utilisateur Twitter a fait référence à l’épisode “The Body” comme l’un des moments les plus déchirants de l’histoire de la télévision. Il a partagé une capture d’écran d’une scène, pourtant banale en apparence, mais lourde de sens pour les fans de la série : celle où Buffy, interprétée par Sarah Michelle Gellar, découvre le corps sans vie de sa mère dans leur salon. Anthony Head a répondu à ce tweet, qualifiant cet épisode d’ “extraordinaire et véritablement dévastateur“.

“The Body”, un épisode marquant de Buffy contre les vampires

Parmi tous les épisodes de Buffy contre les vampires, “The Body” reste l’un des plus marquants. Il dépeint avec sobriété et réalisme le bouleversement causé par la mort soudaine d’un être cher, en l’occurrence Joyce, la mère de Buffy, décédée non pas d’une cause surnaturelle, mais d’un anévrisme cérébral. Au cours de cet épisode, chaque membre du casting explore à sa manière les différentes facettes du deuil, offrant une représentation à la fois discrète et nuancée de la perte. L’épisode a d’ailleurs été salué comme l’un des plus émouvants de l’histoire de la télévision.