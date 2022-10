Cette petite astuce permet d’éviter un redémarrage impromptu de Windows

Cette astuce permet d'interrompre le redémarrage de votre PC. Et c'est aussi simple que de rester appuyé sur une touche.

Il est toujours frustrant que notre PC fasse des choses que l’on ne s’attend pas à ce qu’il fasse – oui, on pense à vous, satanées mises à jour automatiques de logicielles qui surviennent toujours au pire moment -. La seule chose, peut-être, plus pénible qu’un ordinateur comme cela, c’est lorsque le problème vient de nous. Cela peut arriver parfois lorsque vous faites redémarrer accidentellement votre ordinateur. Ce qui arrive de temps à autre quand vous voulez l’éteindre et que vous appuyez sur le bouton “Redémarrer” à la place. Mais plutôt que d’attendre que la machine ait redémarré pour pouvoir l’éteindre correctement, utilisez cette petite astuce pour interrompre le processus.

Le créateur de contenu jackstechtopia a récemment publié un TikTok partageant un moyen rapide d’interrompre un redémarrage une fois celui-ci initié. Si le PC vient tout juste de redémarrer, ou s’il affiche l’écran bleu avec la petite roue de chargement, vous pouvez rester appuyé sur la touche Echap pour interrompre le processus. Après quelques secondes, vous verrez l’écran bleu de redémarrage disparaître, remplacé par votre écran d’accueil. De là, vous pourrez soit continuer d’utiliser votre PC comme vous le faites d’habitude, soit, si vous vouliez vraiment l’éteindre, l’éteindre.

Je ne connaissais pas cette astuce, je l’ai donc immédiatement testée sur mon PC sous Windows et… rester appuyé sur la touche Echap a bien permis d’annuler le redémarrage comme l’explique jackstechtopia. Et à en juger par de nombreux commentaires sous la vidéo, je n’étais pas le seul utilisateur Windows à ne pas connaître cette astuce. Une raison supplémentaire permettant d’expliquer pourquoi la touche Echap s’appelle ainsi, finalement.