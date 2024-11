Ces séries similaires à Yellowstone

Yellowstone de Taylor Sheridan a captivé des millions de téléspectateurs avec son mélange de drame familial et de tensions territoriales. Si vous êtes fan de cette saga, découvrez d'autres séries télévisées qui explorent des thèmes similaires de pouvoir, de famille et de vie rurale.

Tl;dr Yellowstone met en lumière des drames familiaux intenses, similaires à ceux de Longmire et This Is Us, qui explorent des relations complexes et des tensions internes.

Les luttes de pouvoir présentes dans des séries comme Breaking Bad et Ozark résonnent avec les conflits moraux de Yellowstone où les choix des personnages ont des conséquences dramatiques.

Des sagas épiques comme Deadwood et des explorations de la vie communautaire, telles que Sweet Magnolia, capturent également des luttes et des liens qui rappellent l’univers de Yellowstone.

Les drames familiaux à découvrir

Yellowstone se démarque par ses dynamiques familiales complexes et ses luttes dans un cadre rural. Si vous avez aimé cette ambiance, commencez par Longmire, qui suit le shérif Walt Longmire dans le Wyoming, abordant les tensions entre la loi et la culture amérindienne tout en explorant des relations familiales profondes. Un autre excellent choix est This Is Us, qui plonge dans les relations familiales et les secrets. Bien que différente, elle traite de la perte et de la loyauté, des thèmes que l’on retrouve également chez les Dutton. Pour une touche humoristique, ne manquez pas The Ranch, une comédie dramatique sur une famille de ranchers au Colorado. Elle mêle humour et tensions familiales, tout en abordant des sujets proches de ceux de Yellowstone.

Les conflits de pouvoir et de criminalité

Les conflits de pouvoir sont au cœur de Yellowstone. Dans cette veine, Breaking Bad est incontournable. Elle suit Walter White, un professeur devenu baron de la drogue, illustrant comment des choix peuvent mener à des conséquences dramatiques. Ozark propose également une intrigue captivante, où une famille se lance dans le blanchiment d’argent pour un cartel. Les tensions familiales et les décisions difficiles rappellent l’ambiance de Yellowstone. Pour une autre perspective, essayez Sons of Anarchy, qui aborde la loyauté et la rivalité au sein d’un club de motards, offrant une intensité similaire aux luttes de pouvoir chez les Dutton.

Des histoires épiques à explorer

Les fans d’histoires épiques trouveront leur bonheur avec Deadwood. Cette série, se déroulant à la fin du XIXème siècle, montre la vie dans une ville minière avec des personnages historiques. Les thèmes de la loi et des conflits entre colons et autochtones s’apparentent aux enjeux de Yellowstone. The Last Kingdom, qui suit Uhtred de Bebbanburg, explore les luttes de pouvoir en Angleterre médiévale. Les trahisons et les loyautés changeantes résonnent avec les défis des Dutton. Enfin, Vikings met en scène Ragnar Lothbrok et sa famille, soulignant les thèmes de la conquête et de la loyauté. Les relations et les choix des personnages portent un poids semblable à ceux de Yellowstone.

La vie rurale et la communauté

Pour une exploration de la vie communautaire, Sweet Magnolia est à découvrir. Cette série suit trois amies dans le sud des États-Unis, abordant les défis de l’amitié et du soutien communautaire tout en capturant l’esprit des petites villes. Pour une approche plus mystérieuse, regardez The Outsider, qui se déroule dans une petite ville et suit les tensions qui émergent après un crime inexplicable. Les secrets de la communauté rappellent les luttes des Dutton. Enfin, Justified suit le marshal Raylan Givens dans le Kentucky, abordant la justice et les rivalités dans une communauté rurale. Cette série, tout en offrant des intrigues captivantes, fait écho à l’univers de Yellowstone.