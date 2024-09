Pourquoi la saison 6 de Yellowstone risque de ne pas voir le jour

D'après les déclarations de la vedette Cole Hauser, la saison 5 marquerait la fin de l'ère Dutton dans la série 'Yellowstone'. Que nous réservent donc les derniers épisodes ?

Le rideau tombe sur « Yellowstone » avec la saison 5

Les fans de la série phare du Paramount Network, « Yellowstone », ont été surpris par les récentes déclarations de l’une de ses stars, Cole Hauser. L’acteur, qui incarne Rip Wheeler, un membre de la famille Dutton par alliance, a laissé entendre que la fin était proche pour la série. En effet, lors d’une interview accordée à Us Weekly pour la promotion de sa compagnie de café Free Rein, il a déclaré : “It’s been a great ride with everyone involved”, lorsqu’on lui a demandé de réfléchir à son dernier jour sur le tournage de la saison 5 partie 2.

Une fin annoncée mais pas définitive

Malgré cette annonce, il est à noter que le voyage n’est pas terminé pour l’univers des Dutton. En effet, plusieurs spin-offs de la série ont déjà été annoncés, impliquant la famille fictionnelle. Parmi ces nouveaux projets, une nouvelle saison est prévue pour la série préquelle « 1923 », et d’autres spin-offs tels que « 1944 » (une autre préquelle) et « 6666 » (situé sur le ranch voisin 6666) ont également été annoncés.

Une surprise pour la saison 6 ?

Cependant, une lueur d’espoir subsiste pour les fans de la série. En effet, une rumeur persistante évoquait la possibilité d’une saison 6 surprise pour « Yellowstone ». Selon un rapport de Variety fin août, Hauser et sa co-star Kelly Reilly, qui incarne son épouse Beth Dutton dans la série, étaient en pourparlers pour signer pour une sixième saison. Cependant, avec Hauser se tournant désormais vers ses futurs projets, avec ou sans le créateur de la série Taylor Sheridan, il semble que ces discussions aient cessé.

L’univers Dutton continue

Malgré la fin probable de « Yellowstone », le monde des Dutton continue de s’étendre. Une suite potentielle intitulée « The Madison » est en préparation, avec un casting déjà composé de Matthew Fox, Michelle Pfeiffer et Patrick J. Adams. Il reste cependant incertain si cette série impliquera les Dutton. Par ailleurs, le projet « 2024 », initialement prévu comme une suite à « Yellowstone » avec Matthew McConaughey en tant que nouveau personnage principal, reste en suspens, sans annonce officielle de casting.