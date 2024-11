Besoin d’un nouveau frisson ? Ces séries vous attendent après From

Si vous avez apprécié la série télévisée From sur Paramount+, vous serez sûrement intéressé par des séries qui combinent mystère, surnaturel et atmosphère tendue.

Tl;dr Les fans de From apprécieront des histoires d’enquêtes surnaturelles comme The Outsider et Twin Peaks, où mystère et paranormal s’entrelacent.

Des séries comme Wayward Pines et Lost explorent l’isolement de personnages piégés dans des lieux inquiétants.

Des séries comme Dark et The Haunting of Hill House plongent dans des mystères temporels et psychologiques, renforçant la tension et le surnaturel.

Enquêtes dans l’inconnu

Les séries mêlant enquêtes et phénomènes surnaturels rappellent l’atmosphère de From. The Outsider, adaptée du roman de Stephen King, suit une enquête sur un meurtre, mais l’histoire prend une tournure surnaturelle lorsque des événements inexplicables interviennent, créant un suspense similaire à From. Twin Peaks explore aussi une enquête criminelle dans une ville étrange où des secrets surnaturels émergent, créant une atmosphère de mystère et de paranoïa. Enfin, The X-Files suit les agents Mulder et Scully dans leurs enquêtes sur des phénomènes paranormaux, mêlant mystère et surnaturel, à l’image de From.

Piégés dans l’isolement

Dans ces séries, les personnages sont coincés dans des lieux isolés et mystérieux, ce qui crée une tension similaire à celle de From. Wayward Pines suit un agent des services secrets qui découvre une ville étrange où des secrets inquiétants se cachent. L’atmosphère de confinement et de mystère est proche de celle de From. Lost, avec ses survivants d’un crash aérien sur une île mystérieuse, plonge les personnages dans une situation similaire où l’île cache des phénomènes surnaturels. The Prisoner, avec un homme enfermé dans un village de surveillance, explore aussi l’isolement et la paranoïa, des thèmes présents dans From.

Voyages à travers le temps et l’inexplicable

Les séries jouant avec des mystères temporels et surnaturels, comme From, mêlent suspense et phénomènes inexplicables. The 4400 raconte l’histoire de 4400 personnes réapparaissant après des disparitions mystérieuses, liées à des phénomènes surnaturels similaires à ceux de From. Les 100 suit un groupe de jeunes retournant sur Terre et découvrant un monde étrange, un peu comme dans From, où des événements inexplicables prennent place dans un environnement mystérieux. Dark, avec ses voyages dans le temps et ses mystères familiaux, explore un monde où le passé et le futur se croisent, créant un climat de suspense comparable à celui de From.

L’horreur au cœur des esprits

Certaines séries mélangent horreur psychologique et phénomènes surnaturels, comme From. Marianne, une série française, suit une romancière hantée par des personnages de ses propres livres, créant une atmosphère de terreur psychologique similaire à celle de From. The Haunting of Hill House combine exploration des peurs humaines et éléments surnaturels, un mélange de suspense et d’angoisse qui rappelle l’atmosphère de From. Enfin, The Terror, qui mêle histoire et horreur surnaturelle, place un équipage de navire dans une situation de survie face à une menace mystérieuse, une dynamique similaire à celle de From.