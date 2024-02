Cendrillon se transforme en vengeresse sanguinaire pour Cinderella’s Revenge

L'univers de Cendrillon succombe à l'horreur.

Tl;dr Le film d’horreur Cinderella’s Revenge met en scène Cendrillon en tant que personnage assoiffé de vengeance.

Beaucoup de héros et héroïnes de contes pour enfants sont transformés en meurtriers.

Il s’agit d’une nouvelle tendance dans le monde du cinéma d’horreur.

Cinderella’s Revenge sortira le 26 avril 2024.

De conte de fées à film d’horreur

Vous avez probablement grandi en écoutant ou regardant les contes de fées de Disney, des histoires d’amour et de magie qui finissent toujours bien. Mais que diriez-vous si ces mêmes personnages que vous aimez se transformaient en meurtriers assoiffés de sang ? C’est exactement ce que propose le nouveau trailer du film d’horreur Cinderella’s Revenge.

Une nouvelle tendance

Ce n’est pas un cas isolé. Récemment, de nombreuses productions ont décidé de transformer les héros des contes pour enfants en tueurs en série. Un exemple célèbre est le film Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, où Winnie l’Ourson et Porcinet deviennent des méchants.

Une Cendrillon vengeresse

Dans le trailer de Cinderella’s Revenge, on peut voir une Cendrillon maltraitée par ses demi-soeurs et encouragée par une Marraine la Fée vengeresse à les tuer. Elle met un masque démoniaque et commence à tuer, cherchant à se venger de son traitement.

Qu’est-ce que l’avenir nous réserve ?

Il semble que cette tendance n’est pas près de s’arrêter. Des films d’horreur mettant en scène des personnages emblématiques comme Peter Pan, Bambi et Pinnochio sont en préparation. Cinderella’s Revenge ouvre la voie à des films d’horreur centrés sur des princesses, transformant les héroïnes des contes de fées en tueurs sombres. Peut-être verrons-nous bientôt des films d’horreur inspirés par La Belle au Bois Dormant ou Blanche-Neige ?