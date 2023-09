Ce vaisseau Starfield, bien que très moche, est impossible à abattre par l'IA du jeu. Le jeu, lui, continue d'attirer les foules.

En ayant attiré plus de six millions de joueurs en moins d’une semaine, Starfield représente aujourd’hui le plus gros lancement de tous les temps pour Bethesda. Certains des joueurs se moquent déjà de certaines limites du jeu en créant des mods ou en se lançant dans du speedrunning. Au menu des actions détournées les plus intéressantes, on trouve ce joueur qui est parvenu à concevoir un vaisseau que les IA ennemies ne parviennent pas à abattre.

Le joueur en question, qui répond au pseudonyme Morfalath, a découvert que l’IA des ennemis cible toujours le centre de votre vaisseau. En concevant un vaisseau qui n’est en fait qu’un cube vide sans aucun bord, il a créé ce qu’il appelle un “vaisseau imbattable”.

C’est un peu comme si l’IA des ennemis pensait que vous aviez un point faible bien visible – rouge clignotant, avec une grosse flèche pour l’indiquer et tout – au beau milieu de votre vaisseau alors que cette zone est pourtant totalement vide. Dans une vidéo de combat spatial partagée par Morfalath, vous pouvez voir ce vaisseau totalement inhabituel subir, certes, un tir de missile ou deux, mais son design, qui est vraiment horrible, il faut le reconnaître, semble venir à bout des IA ennemies les plus coriaces.

Le jeu, lui, continue d’attirer les foules

Dans le même temps, bien que plusieurs cadres de Xbox aient affirmé que Starfield serait le jeu avec le moins de bugs au lancement de Bethesda – et ce, malgré le lourd passif en la matière du studio -, les joueurs ont pu immortalisér un certain nombre de moments très étranges, avec des personnages sans tête, mais avec leurs globes oculaires et leur bouche ou des individus qui interrompent grossièrement vos conversations. Le lancement de Starfield n’est clairement pas aussi désastreux que celui de Cyberpunk 2077 en termes de bugs, mais certains sont vraiment drôles.