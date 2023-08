Ce plugin gratuit utilise l'IA pour générer de la musique à partir d'invites textuelles. Pour une création de contenu musical toujours plus simple.

Les développeurs à qui l’on doit le logiciel de sample propulsé par l’IA Samplab sont de retour aujourd’hui avec un plugin VST3 gratuit qui permet de générer des samples depuis de simples invites textuelles. Baptisé TextToSample, ce plugin s’ouvre dans votre DAW ou en tant qu’outil indépendant, vous permettant de taper, par exemple “petit mélodie toute douce” pour avoir, eh bien, une petite mélodie toute douce.

TextToSample utilise l’outil de génération de son basé sur l’IA et open source de Meta, MusicGen, et a été entraîné avec des données fournies par l’algorithme. Vous pouvez aussi glisser-déposer des sons préexistants dans le plugin, il génèrera des samples en rapport avec ces derniers, en plus de vos commandes textuelles.

L’interface utilisateur est très minime, rendant l’outil très simple à utiliser, mais cela introduit quelques limitations. Par exemple, impossible de prendre votre musique préexistante en compte. Autrement dit, vos première, deuxième et même troisième tentative ne correspondront probablement pas à ce que vous cherchez. Le système a aussi des difficultés à comprendre des concepts musicaux basiques. Et comme avec toute plateforme de création via intelligence artificielle, vous n’aurez pas un sample parfait dès le début. Il vous faudra itérer et affiner vos prompts jusqu’à être satisfait. Cependant, la route pour y arriver est vraiment sympathique. Vous créerez des samples que vous n’auriez jamais imaginés.

Pour une création de contenu musical toujours plus simple

Dans la mesure où il s’agit d’un outil IA en 2023, il y a encore certains bugs. Parfois, le plugin viendra ajouter de la batterie même lorsque vous lui demandez explicitement de ne pas intégrer de percussion. De fait, Samplab explique que l’outil n’est pas conçu pour “remplacer des musiciens humains, ce qu’il n’est, de toute façon, pas capable de faire”. Le plugin est cependant gratuit, vous pouvez donc l’essayer. Et la technologie devrait s’améliorer avec le temps.