Ce maillot à retour haptique Assassin's Creed veut vous faire ressentir des sensations inédites. Pour des sensations toujours plus immersives.

Avez-vous déjà eu l’impression que votre expérience de jeu dans Assassin’s Creed n’était pas suffisamment “personnalisée” ? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais Ubisoft semble croire que vous pourriez aimer cela. L’entreprise s’est associée à OWO pour commercialiser un maillot à retour haptique édition Assassin’s Creed Mirage. Enfilez-le et vous ressentirez le parkour, les impacts et des “sensations exclusives jamais ressenties auparavant”. Vraiment. Vous pourriez cependant vouloir fermer la porte pour jouer.

Ce maillot à retour haptique Assassin’s Creed veut vous faire ressentir des sensations inédites

Le maillot de OWO inclut des points haptiques sur la poitrine, l’estomac, le bas du dos et les bras. Un algorithme vient ajuster pas moins de neuf paramètres pour simuler diverses interactions, du vent à la dague. Vous pouvez utiliser une app mobile dédiée pour calibrer les sensations dans les différents jeux ou même les remplacer par ce que vous voulez. Les jeux compatibles utilisent le plus souvent des mods (comme Fortnite et Beat Saber), mais il y a un certain nombre de titres qui sont nativement compatibles, comme Crisis Brigade 2 Reloaded et Drone War. Il s’agit là de la première collaboration majeure.

Les détails concernant le tarif et la date de disponibilité ne sont pas encore connus, mais cet accessoire haptique fonctionnera avec les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Le jeu sortie le 12 octobre et le maillot OWO inclura un code pour le jeu. La Founder Edition du maillot était vendue 499 €, mais il s’agissait d’un lot de 2 000 unités seulement qui ne reflète probablement pas le prix public.

Pour des sensations toujours plus immersives

Ce genre d’accessoire pour les jeux vidéo n’est pas nouveau, mais ce sont, pour l’heure, principalement des expérimentations. On se souvient par exemple de la combinaison synesthésique Rez Infinite de Sony de 2017. Cette collaboration Assassin’s Creed ne viendra probablement pas rendre cette technologie grand public, mais elle arrive en même temps que la nouvelle génération de casques de réalité mixte. Ne soyez donc pas surpris si les techs haptiques s’invitent sur le marché alors que l’immersion prend une place plus importante dans les jeux AR et VR.