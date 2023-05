Fortnite : le jeu classé est disponible dans les modes Battle Royal et Zéro Construction

Les modes Battle Royal et Zéro Construction de Fortnite accueillent le jeu classé en solo, duo et escouades.

Epic Games annonce que le jeu classé de son Battle Royale dispose de plusieurs rangs, à savoir Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Élite, Champion et Unreal, pour classer et regrouper les meilleurs joueurs :

Les rangs Bronze à Diamant sont séparés en trois paliers. Les rangs Élite, Champion et Unreal n’en ont qu’un seul. Gravissez les paliers du rang Bronze pour atteindre le rang Argent, puis ceux d’Argent pour atteindre le rang Or. Continuez comme ça en Or, Platine et Diamant pour atteindre le rang Élite ! Une fois le rang Élite atteint, prouvez votre valeur contre d’autres joueurs de haut niveau pour atteindre le rang Champion, et peut-être enfin, le rang Unreal. Une fois le rang Unreal atteint, vous y restez jusqu’à la fin de la saison classée. Cela veut dire que, peu importe vos performances après ça, vous ne pourrez pas redescendre aux rangs précédents. Donc une fois le rang Unreal atteint, c’est terminé ? Non ! Une fois le rang Unreal atteint, un nombre qui indique votre position par rapport aux autres joueurs Unreal dans le monde vous sera attribué.

Same game, higher stakes. Ranked play arrives for Battle Royale and Zero Build in v24.40. Learn more: https://t.co/BK6It88QcW pic.twitter.com/g4vqBCKWCA — Fortnite (@FortniteGame) May 13, 2023

Si l’option classé est activée dans Fortnite, le rang actuel des joueurs s’affichera à gauche de l’écran dans le lobby. Il y aura également une barre de progression indiquant la distance qui sépare les joueurs du rang suivant ou du retour au rang précédent. L’augmentation ou le recul de la barre de progression après un match dépendra des éliminations et du placement des matchs. A noter que le rang de départ pour le jeu classé dans les modes Battle Royal et Zéro Construction lors de la saison zéro sera basé sur les performances des parties précédentes des joueurs, ainsi que des performances dans leurs premières parties classées.

En partie classée, les joueurs de Fortnite affrontent exclusivement d’autres joueurs qui ont choisi d’activer l’option classé. Le butin et les autres fonctionnalités des modes Battle Royal et Zéro Construction classiques seront présents dans les parties classées de la saison zéro.

La mise à jour 24.40, qui accompagne l’arrivée du jeu classé, propose des changements d’équilibrage comme la limite de matériaux (999 à 500), l’augmentation du taux de récolte et la perte de 50 unités de chaque matériau à chaque élimination.