CD Projekt RED n’est pas à vendre

Adam Kicinski lance un avertissement à d'éventuels candidats au rachat de CD Projekt RED.

Dans une posture inconfortable depuis les déboires de Cyberpunk 2077, la perte de confiance des fans, divers problèmes en interne ou encore le piratage de ses bases de données, le studio polonais CD Projekt RED est souvent vu comme une cible facile pour un potentiel rachat, notamment à cause d’un récent bilan financier décevant, et forcément le nom de Microsoft revient souvent sur les réseaux sociaux. Une possibilité que rejète totalement le président et cofondateur Adam Kicinski : “Nous répétons depuis des années que nous voulons rester indépendant et que nous n’avons pas l’intention de faire partie d’une plus grande entité. Nous ne sommes pas non plus à la recherche d’un investisseur stratégique. Il existe des mesures visant à rendre les prises de contrôle hostiles beaucoup plus difficiles et elles sont appliquées dans notre société.”

En plus de fermer la porte à toute tentative de rachat, CD Projekt RED a toujours l’ambition d’être le Rockstar Games (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption) de la Pologne et cela passera donc encore par de nouvelles filiales implantée un peu partout dans le monde : “Nous n’excluons pas d’autres acquisitions à l’avenir. L’objectif est de renforcer nos équipes de développement et d’obtenir un soutien supplémentaire pour le développement de nos divers projets. Avec ce type d’investissement, nous sommes intéressés par l’expérience et la compétence, et nous attachons une grande importance à l’intégration d’une équipe déterminée et pouvant s’acclimater à la culture de notre groupe.”

Cyberpunk 2077, bientôt l’heure du renouveau ?

Un tiers des équipes de CD Projekt RED travaillent sans relâche sur les mises à jour et la version next-gen de Cyberpunk 2077. Le but est évidemment de relancer comme il se doit cette adaptation vidéoludique du célèbre JDR de Mike Pondsmith. Si la route est encore (très) longue, Adam Kicinski y croit et souhaite un succès similaire à celui de The Witcher 3 : “Nous pensons qu’à long-terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu et, comme nos autres titres, il se vendra pendant des années, d’autant plus que le matériel devient plus puissant au fil du temps et que nous améliorons le jeu. Le lancement nous a évidemment appris beaucoup de choses. Cela nous a donné un coup de fouet et nous a motivés à faire des changements qui nous rendront meilleurs à l’avenir.“