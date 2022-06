Ledger lance un fonds d’investissement de 100 millions d’euros pour le Web3

Cathay Innovation et Ledger lancent un fonds d'investissement pour le web3. 100 millions d'euros pour les projets prometteurs et porteurs de sens aux quatre coins du globe.

Cathay Innovation et Ledger annoncent aujourd’hui l’ouverture d’un fonds d’investissement de 100 millions d’euros dédié aux initiatives autour du web3. Crypto-monnaies et NFT, bien évidemment, mais aussi DeFI ou blockchain, tous les projets prometteurs pourraient en profiter. Le Ledger Cathay Capital est issu d’un partenariat entre Cathay Innovation et Ledger, à qui l’on doit notamment le wallet physique, avec le soutien de Bpifrance.

Les entrepreneurs du web3 qui bénéficieront de ce fonds auront les outils et un accès direct à tout ce dont ils ont besoin pour lancer leur entreprise sur ce marché très dynamique. “En tant qu’investisseur historique de Ledger, nous avons identifié une opportunité unique de connecter l’écosystème plus largement et de construire ensemble le monde tokenisé de demain. Le fonds Ledger Cathay Capital est non seulement profondément ancré dans la crypto et la blockchain, mais il associe des ressources, des réseaux et des opportunités de partenariats au niveau mondial. Cette approche permettra d’accélérer la croissance de l’innovation Web3 en intégrant les standards de sécurité les plus élevés pour mieux servir le prochain milliard de personnes“, expliquait Denis Barrier, co-fondateur de Cathay Innovation.

Pour Pascal Gauthier, CEO et Président de Ledger, “Un avenir décentralisé, comprenant une multitude d’actifs et de services digitalisés, repose sur notre capacité à assurer la sécurité et la confiance“. Et “aujourd’hui, avec le fonds Ledger Cathay Capital, nous voulons soutenir les entrepreneurs de la crypto et du Web3 en leur donnant accès à notre écosystème unique de sécurité numérique, et un soutien pour se développer dans le cadre de notre plateforme technologique de sécurité grâce au savoir-faire technique de plus de 700 experts en blockchain et aux canaux de distribution qui leur permettront de construire et de déployer à l’échelle mondiale les services innovants, sécurisés et décentralisés de demain.”

Ce fonds s’attachera à proposer la meilleure aide possible, collaborative et localisée, aux entrepreneurs de la crypto et du web3 pour que ces derniers puissent rencontrer des acteurs du marché, innover, atteindre leurs clients et partager leurs stratégies pour faire croître leur activité et participer à la démocratisation de ces nouvelles technologies dans le monde entier.

Le fonds Ledger Cathay Capital investira tant en amorçage qu’en Série A. À noter, Ledger a déjà réalisé plusieurs investissements directs dans des startups qui seront désormais gérés par l’équipe du fonds Ledger Cathay Capital.