Cate Blanchett, star du meilleur film de Noël de la dernière décennie (que vous avez peut-être manqué)

Carol : Un classique moderne de Noël

Sans aucun doute, Cate Blanchett a réalisé le meilleur film de Noël de la dernière décennie. Carol n’est pas votre comédie romantique de Noël traditionnelle, mais elle est devenue un classique moderne. Dirigé par Todd Haynes, ce drame romantique se déroule dans les années 1950 et adapte le roman romantique queer de Patricia Highsmith de 1952, The Price of Salt.

Une histoire d’amour interdite

Carol, tout comme son matériau source, se concentre sur l’amour interdit entre Therese Belivet (Rooney Mara), vendeuse et photographe en herbe, et la toujours glamour Carol Aird (Cate Blanchett). Non seulement l’histoire est remplie de danger en raison de l’attitude de l’époque envers les personnes queer, mais Carol traverse également un divorce difficile. Malgré les obstacles, Carol a réussi à obtenir six nominations aux Oscars.

Carol et Noël

L’histoire se déroule pendant la saison de Noël, où Therese et Carol se rencontrent pour la première fois dans le grand magasin Frankenberg à Manhattan. Leur connexion est instantanément magnétique et ne fait que croître lorsqu’elles passent un après-midi ensemble à choisir un sapin de Noël, à prendre des photos candides et à écouter des vinyles.

Une réussite cinématographique

Carol a remporté la Queer Palm au Festival de Cannes 2015 et a été sélectionné pour concourir pour la Palme d’Or. En dépit des difficultés que rencontrent les personnages, le film capture tous les sentiments qui accompagnent la célébration des fêtes avec des êtres chers. Chargé de l’excitation secrète de son histoire d’amour centrale, Carol est comme une chanson de Noël des années 50 capturée sur film.