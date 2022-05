Cardano et Polygon sont en très fâcheuse posture

Cardano et Polygon dans une position très délicate. Les tokens ADA et MATIC dégringolent et l'avenir s'annonce sombre.

Le bain de sang dans le marché des crypto ne semble pas près de se terminer et aujourd’hui, ce sont Cardano et Polygon qui commencent à montrer des signes de faiblesse. La crypto ADA de Cardano et MATIC, celle de Polygon, semblent être entrées dans une nouvelle tendance dangereusement basse alors que les conditions du marché ne cessent de se détériorer.

Cardano a subi une correction brutale ces dernières 36 heures, voyant sa valeur perdre plus de 40 %, passant de 0,66 $ à 0,38 $. Bien que l’ADA ait pu rebondir pour atteindre les 0,47 $, la chute pourrait se poursuivre. D’un point de vue plus technique, cette descente récente a permis à Cardano de mettre fin à canal parallèle descendant qui s’était développé sur sa courbe quotidienne depuis septembre 2021. Le fait d’avoir quitté cette limite baisse suggère que l’ADA est entré dans une tendance basse très abrupte, à 50 %, qui pourrait aller jusqu’à 0,28 voire 0,21 $. Une fermeture sous les 0,47 $ n’est finalement qu’une confirmation de cette vision pessimiste. Si Cardano parvient à défendre sa position à 0,47 $, on pourrait s’attendre à un bref redressement pour retester la limite basse à 0,55 $. Mais pour invalider cette thèse baissière, il faudrait que l’ADA ferme à plus de 0,97 $.

La crypto MATIC de Polygon est un autre altcoin qui semble bien entré dans une tendance baissière. Le jeton Layer 2 est récemment sorti d’un double top qui s’était développé sur sa courbe de mai 2021. La correction de 49 % que MATIC subit depuis ces dernières 36 heures l’a fait chuter sous les 0,62 $. Une pression à la vente aux niveaux actuels pourrait faire plonger bien davantage la monnaie, vers 0,13 $ voire 0,08 $. MATIC devrait rebonir à 0,87 $ pour espérer invalider cette thèse baissière.

Le marché crypto ne cesse de saigner depuis que la blockchain Layer 1 Terra a commencé à s’effondrer cette semaine. L’UST a perdu son lien au dollar et ne veut actuellement que 0,46 $, tandis que l’autre token du réseau, LUNA, s’échange à l’heure actuelle à environ 0,006 $. Le plus gros stablecoin du monde, Tether (USDT), a, lui aussi, perdu son lien avec le dollar tout récemment à cause des conditions extrêmes du marché, voyant sa valeur descendre à 0,95 $ avant de revenir à 0,99 $.