Cameron Lee quitte Ubisoft : quel avenir pour la franchise Rainbow Six ?

Avec son départ de chez Ubisoft, Cameron Lee laisse la franchise Rainbow Six sans leadership stratégique. Ce changement soulève des préoccupations quant aux orientations futures de la série et aux projets en développement, alors que les fans attendent des annonces sur de nouvelles directions créatives.

Tl;dr Ubisoft perd Cameron Lee, le vice-président de la franchise Rainbow Six.

Il a travaillé dans des studios majeurs et a presque trois ans d’expérience chez Ubisoft.

Le départ de Cameron Lee pourrait être un coup dur pour Ubisoft et la franchise Rainbow Six.

Un changement majeur chez Ubisoft

Un bouleversement majeur semble se dessiner chez Ubisoft avec le départ de Cameron Lee, vice-président de la franchise Rainbow Six. Bien que les raisons de cette décision restent floues, un courrier interne révèle que l’une des franchises les plus emblématiques d’Ubisoft se retrouve actuellement sans vice-président ni producteur exécutif.

Un parcours impressionnant

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du jeu vidéo, Cameron Lee s’est fait un nom dans l’industrie vidéoludique en travaillant chez Electronic Arts en tant que producteur principal sur des titres tels que Dead Space et The Godfather, avant de rejoindre BioWare puis de partir pour Bungie en 2016. En 2019, il est devenu vice-président de la production pour Activision, avant de quitter ce poste en 2022 pour rejoindre la franchise Rainbow Six d’Ubisoft en tant que vice-président et producteur exécutif.

L’avenir de Rainbow Six

Le départ de Cameron Lee pourrait être un coup dur pour Ubisoft. Rainbow Six Siege continue de battre des records, portant la franchise depuis de nombreuses années. Un spin-off, Rainbow Six Extraction, a été lancé en 2022, mais n’a pas réussi à captiver les joueurs de la même manière que Siege lors de son lancement en 2015. Lorsque Cameron Lee a rejoint l’éditeur français en 2022, Ubisoft a déclaré que le vice-président et le producteur exécutif seraient « responsables de la création de la stratégie de marque à long terme pour la franchise Rainbow Six« , suggérant que le studio avait des projets pour la série en dehors de Siege.