Call of Duty : Infinity Ward annonce l’ouverture d’un nouveau studio à Austin

A l’origine de Call of Duty et de son spin-off Modern Warfare, considéré à l’époque comme une propriété intellectuelle inédite par les développeurs, Infinity Ward s’agrandit avec un nouveau studio à Austin afin d’avoir les ressources nécessaires pour proposer un opus exclusivement next-gen d’ici l’année prochaine.

Infinity Ward is expanding. Excited to announce the creation of @InfinityWard Austin.

This new development team based in Austin, TX, joins our teams in LA, Poland and Mexico. We're hiring for all positions (https://t.co/WZ0Z1DHKCw). More info to come.

— Infinity Ward (@InfinityWard) October 7, 2021