C.A.R.D.S. RPG : The Misty Battlefield, un nouveau roguelike deckbuilder

Acquire dévoile C.A.R.D.S. RPG : The Misty Battlefield.

Prévu sur PC via Steam à une date de sortie inconnue, C.A.R.D.S. RPG : The Misty Battlefield du studio japonais Acquire promet de révolutionner le genre du roguelike deckbuilder. Les premières informations seront dévoilées à la mi-novembre. Si C.A.R.D.S. RPG : The Misty Battlefield a l’ambition d’être un véritable complément aux titres dans la même veine que lui, les fans sont invités a l’ajouter à leur liste d’envies sur la plateforme de Valve.

Le roguelike deckbuilder à le vent en poupe

La plupart des roguelike de type deck-building mettent à la disposition du joueur un ou plusieurs personnages jouables, chaque personnage disposant d’un jeu de cartes préétabli qu’il utilise dans le jeu, généralement lors de combats au tour par tour. Au fur et à mesure que le joueur progresse dans le jeu, il acquiert la possibilité d’ajouter des cartes à son jeu, le plus souvent en choisissant une ou plusieurs cartes de récompense aléatoires, ou parfois par l’intermédiaire d’une boutique du jeu. Il peut également y avoir un mécanisme permettant de retirer des cartes de la pioche ou de mettre à jour une carte déjà présente dans la pioche. Comme le joueur ne peut pas prévoir quelles cartes seront présentées comme récompenses, il doit construire sa pioche “à la volée”, en essayant de développer des combinaisons et des synergies potentielles entre les cartes et d’autres éléments du jeu, tout en évitant de diluer sa pioche avec des cartes qui ne fonctionnent pas aussi bien.

Les plus joués sont : Hearthstone, Slay the Spire, Hand of Fate ou encore Inscryption.