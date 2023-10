Bravia Core devient Sony Pictures Core

En plus d'être disponible sur les télévisions Bravia XR et les smartphones Xperia, l'application Sony Pictures Core arrive sur PS5 et PS4.

Avec Sony Pictures Core (anciennement Bravia Core) sur PS5 et PS4, les possesseurs d’une console de Sony Interactive Entertainment peuvent dès maintenant acheter ou louer jusqu’à 2000 films, dont des blockbusters à succès comme Spider-Man : Across the Spider-Verse, Spider-Man : No Way Home, Uncharted, Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train et Ghostbusters : Afterlife. Les abonnés au PlayStation Plus Premium pourront également accéder à un catalogue sur mesure, comprenant notamment Looper, Kingsglaive : Final Fantasy XV, Elysium et Resident Evil : Damnation, qui sera dépourvu de publicités et mis à jour périodiquement, en plus de bénéficier d’avantages supplémentaires.

Introducing Sony Pictures Core (formerly Bravia Core), coming to PS5 and PS4 today. The entertainment app gives PlayStation players exclusive benefits including early access to select Sony Pictures films. First details: https://t.co/2uKcRYMBKP pic.twitter.com/PQk7Ah5WgP — PlayStation (@PlayStation) October 5, 2023

Evan Stern, responsable du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Nous espérons que l’application Sony Pictures Core vous plaira, ainsi que tous les films qui y seront disponibles. Avec Sony Pictures Entertainment, nous avons pour objectif commun de vous offrir une collection sur mesure de films qui enrichira votre expérience PlayStation. Nous n’en sommes qu’au début. Nous prévoyons ainsi de faire évoluer nos offres et les avantages offerts sur Sony Pictures Core, notamment en proposant une sélection d’animés à succès de Crunchyroll.

Sony Pictures Core renforce l’offre du PlayStation Plus

Le film Gran Turismo de PlayStation Productions est actuellement disponible sur l’application Sony Pictures Core aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et arrivera bientôt dans d’autres régions. En achetant ce film, les utilisateurs du service de Sony Pictures Entertainment recevront des crédits à utiliser dans le jeu Gran Turismo 7, notamment pour acheter certaines voitures apparaissant à l’écran. Cette adaptation cinématographique de la célèbre licence du studio japonais Polyphony Digital est a regarder en IMAX Enhanced pour profiter d’une expérience de visionnage optimale avec une qualité exceptionnelle sur PS5 et PS4.