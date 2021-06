Borderlands : le tournage de l’adaptation cinématographique a pris fin

Dans le film Borderlands basé sur l’emblématique licence de Gearbox Software, Cate Blanchett incarne Lilith, une chasseuse de trésors qui retourne sur sa planète natale, Pandora. Dans le but de retrouver la fille disparue d’Atlas (décrit comme le S.O.B. le plus puissant de l’univers) qui pourrait détenir la clé d’un pouvoir inimaginable, elle fait équipe avec Roland (Kevin Hart), qui était autrefois un soldat très respecté, la démolisseuse pré-adolescente Tiny Tina (Ariana Greenblatt) et son protecteur musclé Krieg (Florian Munteanu), la scientifique Tannis (Jamie Lee Curtis) et Claptrap (Jack Black), le robot insolent. Ils vont devoir affronter des monstres extraterrestres et de dangereux bandits.

Claptrap really wanted to let you all know he made it down the stairs safely. That, and the production of #BorderlandsMovie has officially wrapped! See you at the theaters in 20 💣 💣 pic.twitter.com/69NFljVjDc

— Borderlands (@BorderlandsFilm) June 22, 2021