Bon plan : les Amazon Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K en promotion

La gamme Amazon Fire TV Stick renouvelée en septembre dernier voit son prix plonger : le modèle de base profite d'une réduction de 38% tandis que le modèle 4K bénéficie de 25% de remise.

Amazon a revu sa gamme des Fire TV Stick en septembre 2019 pour intégrer l’assistant vocal Alexa, d’une pression sur le bouton central que les deux télécommandes partagent.

Le streaming en Full HD ou Ultra Haute Résolution

Le dongle Amazon a pour avantage de s’appuyer sur l’écosystème Amazon qui grossit à vue d’œil et permet à l’heure actuelle de profiter de Prime Music avec 2 millions de titres sans publicité et en illimité ou Prime Video, le service de VOD qui grossit à vue d’œil avec des contenus de qualités : The Marvelous Mrs. Maisel, The Man in the High Castle, Jack Ryan, The Boys, l’excellente et courte série Undone ou la culte The Grand Tour avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May.

Les applications du Store d’Amazon qui pourront être utilisées comptent environ 4 000 apps plus ou moins populaires, vous pourrez donc écouter votre musique sur Spotify, utiliser le lecteur VLC ou profiter de Netflix par exemple. Le Fire TV Stick propose une configuration plutôt basique pour ce type de dispositif à savoir : un processeur Quadricœur 1,3 GHz MediaTek 1,3 GHz, épaulé par un GPU Mali450 MP4 et 1 Go de mémoire vive. Le Fire Stick 4K offre lui une fiche technique différente : processeur Quadricœur 1,7 GHz et GPU IMG GE8300, avec une mémoire interne de 8 Go. Le premier offre une définition Full HD 1080p tandis que le second vise les téléviseurs 4K UHD.