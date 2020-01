Bon plan : la montre connectée Fitbit Versa à -27% sur Amazon

Alternative à l'Apple Watch et plus orientée sport, la Fitbit Versa bénéficie d'un rabais de 54€ sur Amazon pendant les soldes d'hiver.

Grandement inspiré d’Apple, numéro 1 des ventes de smartwatches dans le monde, Fitbit propose depuis bientôt deux ans la Fitbit Versa avec un design carré mais tout en rondeurs. Plus simple que la Ionic, elle offre “seulement” 4 jours d’autonomie. Cette montre tourne sous Fitbit OS 2.0 et est compatible avec Android, iOS et Windows. Elle propose un capteur de fréquence cardiaque, un podomètre, le suivi du sommeil, ainsi que le paiement sans contact.

Une smartwatch riche en fonctionnalités

L’entreprise a signé un partenariat avec Deezer afin de proposer de la musique en Bluetooth, ce que de nombreux consommateurs attendent désormais d’une montre connectée. La mémoire interne permet elle de stocker 300 morceaux au format MP3. Depuis la montre, il est possible de lire SMS ou de prendre un appel téléphonique. Étanche à l’eau, elle se propose d’analyser vos prouesses sportives et de faire certaines recommandations pour optimiser vos séances. Elle dispose d’un suivi du cycle menstruel pour les femmes. Lancée à 199€, elle passe à 145 euros aujourd’hui sur Amazon.