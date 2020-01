Bon plan : -200€ sur le vidéoprojecteur Optoma HD27e

Habituellement vendu à 649€, le vidéoprojecteur Full HD Optoma HD27e profite d'une remise exceptionnelle de 200 euros sur Amazon pendant les soldes d'hiver.

Bradé à un prix légèrement plus avantageux hier, le vidéoprojecteur Optoma HD27e reste toujours proposé à un tarif très attractif sur Amazon. Doté de la technologie Amazing Color, il diffuse des couleurs riches et réalistes. Sa technologie DLP permet quant à elle d’offrir un contraste élevé de 25 000:1 — ce dont la technologie Tri-LCD est incapable, et d’afficher des blancs plus lumineux et des noirs plus profonds et détaillés. Sa luminosité de 3 400 lumens ANSI vous permet de l’installer dans la pièce de votre choix et la norme Rec.709 intégrée permet d’offrir une grande fidélité aux images en Full HD (1920 x 1080 pixels).

Des images fluides et fidèles

Intégrant un haut parleur de 10 Watts, ce vidéoprojecteur offre un son clair et puissant. Il intègre un bon nombre de connectivités : 2 ports HDMI, un port USB-A power et une connectique MHL qui vous permet une connexion avec votre smartphone ou votre tablette pour diffuser des contenus. La durée de vie standard de la lampe du projecteur est de 10 000 heures en mode Eco. De plus, la fonction Mise à l’arrêt automatique éteint votre appareil en cas de non-utilisation prolongée après une période de temps fixée. Le Optoma HD27e pèse 2,9kg et dispose d’un mode Jeu.