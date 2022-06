Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, va conserver son siège au conseil d’administration

Les actionnaires ont voté : Bobby Kotick reste au conseil d'administration d'Activision Blizzard, mais de nombreux changements ont été initiés.

Bobby Kotick va conserver son siège au conseil d’administration d’Activision Blizzard malgré son rôle présumé dans l’ambiance de travail toxique au sein de l’entreprise. Durant la réunion annuelle des actionnaires, les investisseurs ont voté parmi plusieurs propositions, notamment pour savoir qui sera au conseil l’année prochaine. 533 703 580 d’actionnaires ont voté pour garder Bobby Kotick au conseil, 62 597 199 se sont prononcés contre. Il gardera donc son siège jusqu’à la prochaine réunion en 2023.

Des employés d’Activision Blizzard avaient démissionné l’année dernière et appelaient à la démission de Bobby Kotick après la publication d’une enquête de The Wall Street Journal affirmant que le PDG était au courant des cas d’abus dans l’entreprise et qu’il avait même protégé certains employés accusés de harcèlement. Des faits ont été avérés par plusieurs enquêtes indépendantes.

Récemment, le New York City Employees’ Retirement System avait poursuivi Bobby Kotick, le jugeant incapable de négocier la vente en cours de l’entreprise à Microsoft à cause de son “engagement personnel et sa responsabilité vis-à-vis du mauvais environnement de travail d’Activision”. Le NYC Employees’ Retirement System représente la police, les enseignants et les pompiers de la ville et possède des actions chez Activision Blizzard.

Mais de nombreux changements ont été initiés

L’entreprise a nommé un nouveau responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en avril dernier pour aider à faire de la société un environnement de travail plus inclusif. En réponse, un groupe d’employés œuvrant à protéger les salariés de la discrimination a formé un comité pour faire entendre leurs demandes auprès de Bobby Kotick et ce nouveau responsable.

Bien que la majorité des actionnaires ait choisi de conserver Bobby Kotick au conseil, ceux-ci ont aussi approuvé l’idée de publier un rapport annuel détaillant comment Activision gère chaque cas de harcèlement sexuel et de discrimination de genre. Le rapport doit aussi détailler comment l’entreprise empêche ces incidents de survenir et ce qu’elle fait pour réduire les délais de résolution.