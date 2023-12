Blossoms Shanghai, la série chinoise de Tencent

Tout savoir sur la série télévisée Blossoms Shanghai : date de sortie, casting et synopsis.

Une nouvelle série télévisée chinoise, Blossoms Shanghai

La série télévisée Blossoms Shanghai est une production chinoise très attendue. Basée sur le roman éponyme de Jin Yucheng, elle est prête à faire ses débuts sur Tencent Video, le service de streaming chinois célèbre pour avoir censuré Fight Club.

Un changement de cap pour le réalisateur Wong Kar-wai

Bien que le réalisateur Wong Kar-wai soit connu pour ses films romantiques et dramatiques, à l’image des œuvres de Martin Scorsese et Alfred Hitchcock, Blossoms Shanghai marque sa première incursion dans le monde de la télévision. Le public est impatient de voir comment le style de Kar-wai se traduira sur le petit écran.

Un casting de choix pour Blossoms Shanghai

Le casting de Blossoms Shanghai est composé de Hu Ge (A Bao), Ma Yili (Ling Zi), Tiffany Tang (mademoiselle Wang), Xin Zhilei (Li Li), You Benchang (oncle Ye), Zheng Kai (Mr Wei), Chen Long (Tao Tao), Wu Yue (Jin Hua), Papi Jiang (Ling Hong), Dong Yong (M. Fan), Huang Jue (M. Qiang), Chen Guoqing (Professeur Ge) et Chloe Maayan (Min Min).

L’intrigue de Blossoms Shanghai

L’histoire de Blossoms Shanghai a pour cadre le Shanghai des années 1990, plein d’opportunités et d’espoir. Le jeune A Bao s’appuie sur la brise printanière de la réforme économique et sur son propre travail pour devenir une étoile montante du monde des affaires, et tout le monde le connaît sur Huanghe Road. La transformation de A Bao en M. Bao est indissociable de l’aide de l’oncle Ye, de Ling Zi, le propriétaire de Night Tokyo, et de mademoiselle Wang du bâtiment du commerce extérieur. Mais l’ouverture d’un nouveau restaurant à la mode vient perturber sa carrière initialement réussie, et ses relations avec son entourage sont également soumises à des épreuves sans précédent. Dans le même temps, M. Qiang, le patron de la bourse de Shenzhen, peut à tout moment porter un coup fatal à A Bao. Ce n’est qu’en allant de l’avant et en franchissant les montagnes avec un cœur pur qu’A Bao pourra se précipiter vers l’endroit plein de fleurs.