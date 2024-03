Blood for Dust : un thriller criminel avec des stars de Game of Thrones et True Detective

The Avenue Film dévoile une bande-annonce pour le film Blood for Dust.

Tl;dr La première bande-annonce du thriller criminel Blood for Dust est sortie.

Le film du réalisateur Rod Blackhurst réunit des acteurs de Game of Thrones et True Detective.

Kit Harington joue un rôle très différent de ce qu’il a pu interpréter par le passé.

Blood for Dust a reçu des critiques positives.

Blood for Dust : un nouveau visage pour Kit Harington

Le premier aperçu du thriller très attendu Blood for Dust, mettant en vedette des acteurs de Game of Thrones et True Detective, a été révélé. Le film, dirigé par Rod Blackhurst, raconte l’histoire d’un représentant de commerce qui renoue avec un personnage de son passé, le menant sur un chemin périlleux.

Dans Blood for Dust, Kit Harington, principalement connu pour son rôle de Jon Snow dans Game of Thrones, et Stephen Dorff, qui a joué dans la troisième saison de True Detective, partagent l’affiche. Josh Lucas, Ethan Suplee, et Scoot McNairy font également partie du casting.

Une bande-annonce intrigante

La première bande-annonce de Blood for Dust, dévoilée par The Avenue Film, offre un aperçu du prochain film policier. La bande-annonce suggère un rôle très différent pour Kit Harington, qui semble incarner un personnage instable nommé Ricky. Le film devrait avoir une tonalité sombre et une part de violence.

La carrière post-Game of Thrones de Kit Harington

Depuis la fin controversée de Game of Thrones en 2019, Kit Harington a participé à plusieurs projets, mais aucun n’a réussi à égaler l’importance de son rôle de Jon Snow. Même son apparition dans l’univers cinématographique de Marvel (MCU) n’a pas été un grand succès. Kit Harington a notamment joué dans Eternals, l’un des films du MCU les moins bien accueillis par la critique.

Malgré ces déceptions, Kit Harington semble prêt à revenir sur le devant de la scène avec Blood for Dust. Les premières critiques du film sont positives et il a une note solide de 84% sur Rotten Tomatoes. Le personnage de Kit Harington semble très différent de ceux qu’il a interprétés jusqu’à présent, ce qui pourrait marquer un retour intéressant pour l’acteur.