BlizzCon 2020 : la célébration autour des franchises Blizzard est annulée

L'éditeur américain Blizzard Entertainment annonce que l'édition 2020 de la Blizzcon qui aurait dû se tenir le premier week-end de novembre prochain n'aura finalement pas lieu cette année.

Après avoir évoqué son inquiétude sur la tenue de la BlizzCon 2020, la productrice exécutive du salon, à savoir Saralyn Smith, a fait parvenir une bien mauvaise nouvelle aux fans de Blizzard : “Il y a quelques semaines, j’ai fait le point sur l’incertitude qui entoure la BlizzCon 2020 en raison du Covid-19. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé… et beaucoup d’autres n’ont pas changé non plus. Pendant cette période, nous avons eu de nombreuses discussions sur ce à quoi pourrait ressembler la tenue d’une convention à la lumière de toutes les considérations de santé et de sécurité que nous voudrions faire. Nous avons également discuté des différentes voies que nous pourrions emprunter et de la façon dont chacune d’entre elles pourrait être compliquée par les fluctuations des directives sanitaires nationales et locales dans les mois à venir. En fin de compte, après avoir examiné nos options, nous avons pris la décision très difficile de ne pas organiser la BlizzCon cette année. Nous sommes profondément déçus par cette décision, et j’imagine que beaucoup d’entre vous ressentiront la même chose. J’aime vraiment la BlizzCon, et je sais que c’est un sentiment partagé par tout le monde. Il nous manquera cruellement de nous connecter avec tant d’entre vous à notre convention et de recharger nos batteries de geeks.”

Un événement numérique en 2021 pour Blizzard Entertainment ?

Malgré l’annulation de l’édition 2020 de la BlizzCon, Blizzard cherche d’autres alternatives comme l’organisation d’un événement en ligne au début de l’année 2021 : “Nous discutons de la façon dont nous pourrions canaliser l’esprit de la BlizzCon et vous connecter d’une manière ou d’une autre en ligne, beaucoup moins impactée par l’état des protocoles de santé et de sécurité pour les rassemblements de masse. Nous voudrions le faire dès que possible, mais étant donné qu’il s’agit d’un territoire nouveau et vu les différents facteurs impliqués, ce sera probablement au début de l’année prochaine. La BlizzCon est également une scène pour les grands événements eSport autour des jeux Blizzard, nous recherchons aussi des alternatives pour maintenir une partie de la compétition de haut niveau qui aurait normalement eu lieu au salon.”

A noter que des rumeurs indiquent que l’éditeur américain pourrait proposer une sorte de conférence cet été dans le cadre de Summer Game Fest afin de faire le point sur Diablo 4, Diablo Immortal, Overwatch 2 ou encore Diablo 2 Remastered aka Diablo 2 Resurrected.