Bitcoin : SwissBorg double son bonus de bienvenue, jusqu’à 1 000 € en CHSB

La plate-forme Swissborg propose un bonus double pour toute nouvelle inscription. L'occasion parfaite pour se lancer et faire travailler ses crypto-monnaies comme il se doit.

Voici une opération comme on les apprécie. Le genre d’événement qui vous fait gagner de l’argent sans rien faire, ou presque. Nous vous parlions il y a quelque temps de SwissBorg, une plateforme pour acheter et vendre des cryptomonnaies qui venait de fêter sa première année et plus de 275 000 utilisateurs. La plate-forme double le montant du bonus offert pour toute nouvelle inscription jusqu’au 13 avril 2021. Ainsi, chaque nouvel utilisateur peut recevoir entre 2 et 200 € en CHSB. 10 tickets spéciaux sont même mis en jeu, chacun d’une valeur de 1 000 €. Pas mal, non ?

SwissBorg double son bonus de bienvenue

Pour la fête de Pâques, la plate-forme SwissBorg a donc décidé de faire de l’œil aux utilisateurs pas encore totalement convaincus. Le montant du bonus en tokens CHSB est ainsi doublé pour toute nouvelle inscription. D’ordinaire compris entre 1 et 100 €, il est jusqu’au 13 avril 2021 compris entre 2 et 200 €. Une offre réservée aux 100 000 premiers CHSB distribués.

Et des tickets spéciaux permettent même de gagner 1 000 €

Pour attirer encore davantage les utilisateurs, SwissBorg a disséminé 10 tickets spéciaux parmi l’ensemble des récompenses, chacun de ces tickets ayant une valeur de 1 000 €. Un bien joli cadeau pour les plus chanceux. À l’heure d’écrire ces lignes, un seul ticket spécial a été découvert. À noter, une fois sur la plate-forme, vous pourrez partager votre lien à vos amis. En parrainant quelqu’un, vous recevez aussi un ticket.

Pour bénéficier de ce bonus doublé à l’inscription, il faut remplir les conditions suivantes. Vous devez d’abord vous inscrire sur SwissBorg via un lien d’invitation comme celui de notre article – sans quoi, impossible d’obtenir le bonus -. Renseignez ensuite votre numéro de téléphone sur la page qui s’ouvre et cliquez sur le lien envoyé par SMS. Téléchargez ensuite l’application SwissBorg, complétez le processus de vérification d’identité. Il vous faudra enfin déposer au moins l’équivalent de 50 €, que ce soit en monnaie fiat ou en crypto-monnaies. Une fois les fonds reçus sur votre portefeuille SwissBorg, vous recevrez un ticket à gratter, lequel vous offrira entre 2 et 200 €. Ou peut-être 1 000 €.